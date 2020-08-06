Банк Англии сохранил все текущие параметры монетарной политики без изменений
Сегодня Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение сохранить все текущие параметры монетарной политики без изменений. В целом, решение во многом ожидаемое, но самое интересное произошло во время интервью руководителя Банка Англии Эндрю Бейли телевидению Блумберг.
Бейли заявил, что никаких сигналов восстановления экономика не подает, что Банк Англии готов к расширению программ количественного смягчения и, самое главное, что в арсенале британского ЦБ есть отрицательные процентные ставки. От такой неожиданности фунт даже сначала подрос к доллару США, но потом снизился.
Тут замечательно то, что, наверно, впервые открытым текстом в англо-саксонской финансовой системе руководитель цб говорит об отрицательных ставках, как о необходимом инструменте.
В Банке Англии действительно все смешалось: Холмс с Ватсоном, Джекилл с Хайдом. Теперь ждем ФРС, скорбный голос Пауэлла, вторая волна, отрицательные ставки.. Ну и, конечно, новые хаи по американским индексам.
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