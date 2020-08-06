Adidas после карантина восстанавливает продажи быстрее, чем ожидалось. За второй квартал объем реализации составил 3,6 млрд евро против прогнозировавшихся аналитиками 3,2 млрд. Драйверами роста стали отложенный спрос в Европе и США, а также потребительский бум в Китае. В КНР продажи увеличились более чем на 10% в годовом выражении. В западных странах компания отмечает довольно редкое явление: в магазины заходит меньше покупателей, чем обычно, но они совершают больше покупок, чем в те же месяцы в прежние годы. Руководство Adidas связывает это с желанием людей привести себя в форму после затяжного нахождения дома. Особенно это характерно для молодежной аудитории. До половины покупателей в возрасте до 35 лет говорят, что намерены в ближайшее время чаще заниматься спортом.

Помимо краткосрочных факторов стоит отметить и более фундаментальные сдвиги в бизнесе Adidas. Несмотря на то, что компания к июлю возобновила работу более 90% своих офлайн-магазинов, спрос на онлайн-покупки не сокращается. Объем продаж по линии e-commerce увеличился за квартал на внушительные 93%, и вплоть до второй половины лета падения заказов в интернете не произошло. Это указывает на сильные позиции Adidas в части цифровых сервисов и каналов продаж. Вероятно, по этой причине компания рассчитывает выйти в плюс уже в третьем квартале. По итогам апреля-июля она показала операционный убыток свыше 300 млн евро, а за июль-сентябрь прогнозирует прибыль до 700 млн. Некоторой неуверенности добавляет лишь то, что Adidas пока не публикует планов продаж по итогам года, вероятно, опасаясь, что усиление спроса на спортивный инвентарь и одежду продлится недолго.

Еще один фактор не в пользу компании — это наличие избыточных запасов товара. Из-за переноса Олимпиады и европейского чемпионата по футболу, а также из-за общего влияния карантинных мер на складах компании накопилось одежды, обуви и аксессуаров на общую сумму 5,2 млрд евро, что эквивалентно почти пятимесячной норме продаж. На конец июля объем запасов был на 20% выше, чем перед началом карантина в марте. Стратегия Adidas состоит в том, чтобы вывести эти товары в аутлет-магазины и реализовать через онлайн-распродажи, что выглядит вполне разумно на фоне все еще слабого рынка.

После публикации отчетности акции Adidas на торгах во Франкфурте прибавляли 2,5%, позднее прирост замедлился. Компания сейчас торгуется на 12% ниже уровней начала января, что несколько слабее широкого рынка. Германский индекс DAX почти полностью восстановился после падения весной и сейчас на 6% ниже январских отметок. На фоне позитивного отчета, а также обоснованно положительных прогнозов на ближайшие месяцы, вероятнее всего, стоимость компании на среднесрочном горизонте будет повышаться. Мы оцениваем потенциал роста для акций Adidas до 17% в перспективе ближайших двух кварталов.