В бизнесе Adidas наметились фундаментальные сдвиги
Adidas после карантина восстанавливает продажи быстрее, чем ожидалось. За второй квартал объем реализации составил 3,6 млрд евро против прогнозировавшихся аналитиками 3,2 млрд. Драйверами роста стали отложенный спрос в Европе и США, а также потребительский бум в Китае. В КНР продажи увеличились более чем на 10% в годовом выражении. В западных странах компания отмечает довольно редкое явление: в магазины заходит меньше покупателей, чем обычно, но они совершают больше покупок, чем в те же месяцы в прежние годы. Руководство Adidas связывает это с желанием людей привести себя в форму после затяжного нахождения дома. Особенно это характерно для молодежной аудитории. До половины покупателей в возрасте до 35 лет говорят, что намерены в ближайшее время чаще заниматься спортом.
Помимо краткосрочных факторов стоит отметить и более фундаментальные сдвиги в бизнесе Adidas. Несмотря на то, что компания к июлю возобновила работу более 90% своих офлайн-магазинов, спрос на онлайн-покупки не сокращается. Объем продаж по линии e-commerce увеличился за квартал на внушительные 93%, и вплоть до второй половины лета падения заказов в интернете не произошло. Это указывает на сильные позиции Adidas в части цифровых сервисов и каналов продаж. Вероятно, по этой причине компания рассчитывает выйти в плюс уже в третьем квартале. По итогам апреля-июля она показала операционный убыток свыше 300 млн евро, а за июль-сентябрь прогнозирует прибыль до 700 млн. Некоторой неуверенности добавляет лишь то, что Adidas пока не публикует планов продаж по итогам года, вероятно, опасаясь, что усиление спроса на спортивный инвентарь и одежду продлится недолго.
Еще один фактор не в пользу компании — это наличие избыточных запасов товара. Из-за переноса Олимпиады и европейского чемпионата по футболу, а также из-за общего влияния карантинных мер на складах компании накопилось одежды, обуви и аксессуаров на общую сумму 5,2 млрд евро, что эквивалентно почти пятимесячной норме продаж. На конец июля объем запасов был на 20% выше, чем перед началом карантина в марте. Стратегия Adidas состоит в том, чтобы вывести эти товары в аутлет-магазины и реализовать через онлайн-распродажи, что выглядит вполне разумно на фоне все еще слабого рынка.
После публикации отчетности акции Adidas на торгах во Франкфурте прибавляли 2,5%, позднее прирост замедлился. Компания сейчас торгуется на 12% ниже уровней начала января, что несколько слабее широкого рынка. Германский индекс DAX почти полностью восстановился после падения весной и сейчас на 6% ниже январских отметок. На фоне позитивного отчета, а также обоснованно положительных прогнозов на ближайшие месяцы, вероятнее всего, стоимость компании на среднесрочном горизонте будет повышаться. Мы оцениваем потенциал роста для акций Adidas до 17% в перспективе ближайших двух кварталов.
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