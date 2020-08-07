Американские биржевые площадки в четверг завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,64%, закрывшись на отметке 3349,16 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1%, в очередной раз обновив исторический максимум. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,54%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на три базисных пункта, до −0,53%.

Рынки делают ставку на то, что республиканцы и демократы договорятся о новом пакете экономических стимулов, и рассматривают пятницу как дедлайн для заключения соглашения. Однако администрация Трампа и конгрессмены-демократы выступают против добровольного пятничного крайнего срока для заключения сделки.

Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на ежемесячном отчете по занятости от Министерства труда США. Эксперты прогнозируют рост новых рабочих мест в прошлом месяце на 1,58 миллиона и снижение уровня безработицы до 10,5%. На прошлой неделе данные по заявкам на пособие по безработице показали, что восстановление рынка труда забуксовало в конце июля.

После роста в район пятимесячных максимумов в четверг цены на нефть перешли к коррекционному снижению, поводом для которого стали умеренно негативная конъюнктура на биржах Европы, а также новости о том, что Саудовская Аравия готова снизить цены на нефть для европейских покупателей. Согласно сообщению агентства Bloomberg, начиная с сентября легкие сорта саудовской нефти подешевеют для европейцев в диапазоне от 2,5 до 2,8 долларов. В среду пробой значимого уровня $45 спровоцировал масштабное закрытие коротких позиций во фьючерсном контракте Brent, и теперь для того, чтобы продолжить движение к отметкам $47—48, «быкам» нужно удержать ранее взятый рубеж.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, закрывшись на отметке 2988,5 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2960 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 127800 и 126000 пунктов, сопротивление — 130000 пунктов, проход которого может ускорить рост к уровню 132500 пунктов.

Российская валюта после значительного укрепления накануне, в четверг сдала часть завоеванных ранее позиций на фоне охлаждения «бычьих» настроений на мировом нефтяном рынке. Однако пока пара доллар/рубль находится ниже отметки 73,60, у нее есть шанс на повторный тест отметки 72,50. А в случае ее пробоя — на снижение к уровню 72.