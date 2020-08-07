Новость дня — отчетность ВТБ за полугодие
Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи впервые с февраля поднялся выше 3 000 пунктов, но не пока не сумел на этом уровне закрепиться. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Абрау Дюрсо (+39,73%). Аутсайдерами оказались бумаги Petropavlovsk (-4,79%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.
В фокусе отчетность Банка ВТБ (+1,82%). Консенсус предполагает сокращение совокупных доходов до 132 млрд руб. при снижении чистой прибыли до 7 млрд руб. По итогам года доходы банка могут составить 630 млрд руб., а прибыль – 70 млрд. Однако пока прогнозировать результаты сложно. Идет восстановление деловой активности, спрос на кредиты вырос в пределах 15%. Вместе с тем на результаты ВТБ сильно повлияют отчисления в резервы, которые могут быть полностью восстановлены только в 2021 году. Правительство предложило сократить дивидендные выплаты до 10% от прибыли. При этом не исключено, что владельцы обыкновенных акций вообще останутся без выплат. Это негативно влияет на котировки. Банк по-прежнему оценивается дешево: Р/В ниже 0,5 (без учета неголосующих акций) при отсутствии рисков утраты капитала. На последнюю отчетную дату достаточность капитала банка была выше минимального требования. Даже при необходимости докапитализации банк получил бы поддержку основного акционера. Напомним, что государство контролирует свыше 90% экономической доли компании.
Ожидаем разнонаправленную динамику. На ход торгов повлияют ситуация на сырьевом рынке и макростатистика из США. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,00-74,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2980-3020 пунктов.
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