События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 августа
МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь)
|-16,2%
|-1,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь)
|-0,1%
|13% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|6:14
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июль)
|0,5%
|7,2% (факт)
|6:14
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июль)
|2,7%
|-1,4% (факт)
|6:15
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июль)
|46,42 млрд юаней
|62,33 млрд юаней (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|7,4%
|8,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|7,5 млрд евро
|14,5 млрд евро (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020)
|-2%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июль)
|-0,1%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|2,5%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль)
|-1,2%
|-0,5%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль)
|5%
|4,1%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
|4,8 млн
|1,6 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июль)
|61,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль)
|4,767 млн
|1,474 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июль)
|11,1%
|10,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июль)
|952,9 тыс
|400 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июль)
|12,3%
|11%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль)
|58,2
|57,5
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-25,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|532,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|236,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|24,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-39,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-5,0 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|28,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|8,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|157,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июль и 7м2020
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 14.07.2020, в заочной форме)
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|2,5 (9м2019) + 5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.08.2020) (ао, ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/experts/20200807/831883245.html