Волна роста на российском рынке акций временно приостановилась. После затянувшегося подъема общая рыночная перекупленность не позволила индексу МосБиржи продолжить трендовое движение наверх. В это же время западные площадки и индексы других развивающихся стран сохранили импульс роста и выглядели сильнее нашего рынка.

Американский S&P 500 растет уже шесть сессий подряд и приближается к историческим максимумам. Вероятно, при спокойном внешнем фоне он все-таки обновит вершины. В таком случае потенциальная область сопротивления, из которой начнется более масштабная коррекция, сместится к 3425–3445 п.

Ключевым трендом на западных площадках остается опережающая динамика сектора высоких технологий. «Истории стоимости» в этом году показывают гораздо более слабую динамику. Еще сильнее отстают акции второго эшелона с невысокой капитализацией. Все это четко прослеживается при сравнении динамики американских индексов Nasdaq Composite, S&P 500 и Russell 2000.

В России ситуация немного отличается. Да, так называемые «истории роста» (growth stocks типа Яндекса, Mail.ru Group, TCS Group и др.) показывают опережающую динамику. Однако бумаги второго эшелона совершенно не отстают от голубых фишек. Во многом это обусловлено тем, что наиболее ликвидные акции в России относятся к нефтегазовому сектору, который выглядит хуже всех других отраслей с начала года.

Индекс МосБиржи вчера весь день находился в боковом формате. Обороты торгов после всплеска в среду вчера вновь опустились к средним значениям последних недель. Вопреки устоявшейся тенденции, существенного разброса в динамике между отдельными секторами мы не увидели. Большинство голубых фишек показали нейтральный результат.

Отдельно можно выделить лишь некоторое истории. В частности, еще 2% прибавили акции Полюса, но по этому эмитенту естественно свои драйверы — устойчивый рост цен на золото. Сегодня стоимость тройской унции поднялась до новых исторических максимумов около $2070. Где предел этого роста, крайне сложно сказать, так как рост спроса на золото связан исключительно с инвестиционными целями или же спекулятивными. Невозможно оцифровать их пределы в отличие от промышленного спроса.

В любом случае, на мой взгляд, покупка драгметаллов или компаний сектора в среднесрочной перспективе сопряжена с повышенными рисками. В случае начала коррекции золота, например на 3–5%, акции золотодобывающих компаний будут падать в 2–3 раза быстрее.

Акции ВТБ в четверг вполне ожидаемо оказались среди аутсайдеров (-1,9%). Ожидая снижения дивидендов, инвесторы не находят драйверов для роста. Бумаги банка позже могут стать интересной долгосрочной историей, но перед этим мы не исключаем спуска к более низким уровням.

Сегодня ВТБ и Мосэнерго опубликуют отчеты за II квартал 2020 г. по МСФО. Сбербанк отчитается за июль по РСБУ. В США выйдет важный отчет с рынка труда за июль: уровень безработицы и число новых рабочих мест вне с/х сектора (non-farm payrolls).

По индексу МосБиржи в рамках волны роста целевые ориентиры сместились в район 3050–3075 п. Достигнуть этих уровней можно было бы за счет позитивной динамики тяжеловесных нефтегазовых бумаг. Стабильная ситуация на рынке нефти может поддержать акции Лукойла, Роснефти, Татнефти.

В паре USD/RUB вырисовывается новый торговый диапазон на ближайшие дни. Его нижняя граница может быть расположена около 72,3–72,6. Сверху область сопротивления проходит в районе 74,5–75.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,3%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,1% и находятся около уровня $45,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.