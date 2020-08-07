Без поддержки внешнего фона собственных сил у российского рынка акций для роста вчера не хватило. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял символические 0,14%.

Весь день российский рынок акций болтался около предыдущего закрытия на таком же невнятном внешнем фоне. Однако после нашего закрытия Америка резко пошла вверх, и сегодня на открытии мы это отыграем покупками. Впрочем, довольно скромными, поскольку с утра американские фьючерсы торгуются в минусе.

В целом же сегодня ситуация складывается неопределенной. С одной стороны, желание зафиксировать прибыль увеличивается. Тем более сыграет свою роль фактор пятницы. С другой – нужно бы продолжить ликвидировать отставание от американского рынка, которому остался лишь небольшой шаг до исторических максимумов.

Наиболее перегретыми выглядят акции золотодобытчиков. Сегодня с утра золото не подает намерений продолжить восхождение, поэтому можно ждать фиксации прибыли по «Полюсу» и «Полиметаллу». Однако на просадках их спекулятивно стоит покупать: рост золота вряд ли завершился.

Продолжаем позитивно смотреть на Сбербанк, хотя после истории с ВТБ, который направит на дивиденды лишь 10% чистой прибыли, есть опасения, что правительство разрешит и Сберу не выплачивать акционерам половину прибыли. Именно на этих рисках акции банка приостановили движение к сопротивлению 240 руб.

Нефть замерла около отметки 45 долларов за баррель. Хорошая статистика среды по запасам в Штатах была быстро отыграна, и импульс роста ценам на нефть задать так и не смогла. Если котировки вновь уйдут глубоко под отметку 45, за ними вниз двинутся и акции российской нефтянки.

Но в целом как всегда все будет зависеть от внешнего фона. Утренние «красные» фьючерсы на индексы США пока особо не пугают: мы часто в последнее время видим, как американские индикаторы набирают силу ближе к открытию фондовых площадок. Индекс Мосбиржи находится совсем близко к сопротивлению чуть выше 2900 пунктов и самостоятельно, без внешней поддержки, пробить его не сможет.

В последние дни наблюдается очень высокая волатильность в рубле. Никаких фундаментальных поводов для укрепления российской валюты мы не видим, а от ее обесценивания сдерживает неплохой спрос на ОФЗ и падение доллара на мировом рынке. Сегодня ждем колебаний пары доллар-рубль в довольно широком диапазоне 72,6-73,8.