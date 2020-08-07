Внешний фон перед стартом торгов негативный. Азиатские индексы преимущественно снижаются на фоне очередного шага со стороны США по обострению торгово-экономических отношений. Американский доллар корректирует свои потери, что оказывает давление на сырьевые активы. NZD, CAD, AUD теряют от 0,2% до 0,4% против валюты США. Всё это предлагает то, что в начале торгов российские индексы могут пойти на снижение, а рубль на ослабление под давлением внешних факторов.

По итогам торгов 6 августа индекс МосБиржи снизился на 0,14% до 2988,50 п., а РТС на 0,99% до 1282,44 п. В первой половине дня индекс МосБиржи преодолевал отметку 3000 пунктов, но неуверенность на внешних рынках не позволила завершить день в плюсе. Из позитива можно отметить сохранение котировок нефти выше $45 за баррель Brent и постепенное улучшение базовых ожиданий спроса, хотя темпы восстановления всё же называют медленными. Происходит это на фоне возвращения ограничительных мер в ряде стран, где распространение COVID-19 пошло по второму кругу. В фаворитах остаются золотодобывающие компании, чей продукт пользуется повышенным спросом на фоне «порчи» доллара. Бумаги «Селикдар» подорожали почти на 15,1%, а «Полюс» на 1,8%. В акциях «Петропавловск», которые потеряли более 3,5%, сохраняется неуверенность из-за внутреннего конфликта акционеров. TCS Group сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в II квартале на 24% до 10,2 млрд рублей. За I полугодие привлечено 1,7 млн клиентов кредитных продуктов и 1 млн пользователей брокерских счетов. Совет директоров TCS Group утвердил третью выплату промежуточных дивидендов по итогам II квартала в размере $0,20 на акцию/GDR. Дата отсечки зафиксирована на 21 августа. К слову говоря, Московская Биржа сообщила, что по итогам июля число частных инвесторов достигло уже 5,65 млн, а к концу года может увеличиться до 7 млн. Прирост за июль составил 298,7 человек, а с начала года 1,8 млн человек. Таким образом, Московская Биржа становится не только площадкой, где доминируют институциональные инвесторы, но и местом активности частных лиц. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,301 млрд рублей.

Рубль не смог удержать утренний настрой, демонстрируя негативную динамику в течение дня. К вечеру коллеги по сырьевому цеху исправили своё положение, но рубль пока не последовал за ними. Частично это можно оправдать опасениями последствий риторики госдепа США, где вновь вспомнили о глобальной пропаганде России. Впрочем, скорее можно говорить об ослаблении тренда на ослабление и подготовке полноценного разворота, тем более, что слабость доллара стимулирует рост цен на металлы и прочее сырьевые ресурсы. К вечеру доллар укреплялся на 0,55% до 73,28, а евро на 0,68% до 87,03.

В течение дня американский рынок был подвержен сомнениям, но к закрытию сессии рванул вверх, что привело к 32-му рекордному финишу индекса NASDAQ. Во многом это стало возможно за счёт роста акций Apple на 3,48%, Facebook на 6,48% и Alphabet на +1,75%. За прошлую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось на 249 тыс. до 1,186 млн. После нескольких недель застоя данный показатель заметно улучшился. Лидеры демократов и республиканцев также заявили о том, что достаточно оптимистично оценивают шансы на достижение компромисса по пакету социально-экономической помощи до конца рабочей недели. Белый дом также выразил готовность действовать в рамках собственных полномочий, если соглашение не будет достигнуто. «Если Конгресс этого не сделает, то это сделает президент США», — подчеркнул глава президентской администрации Марк Мидоус. В корпоративном плане почти без сюрпризов. Медийная ViacomCBS Inc. (+3,42%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Оператор глобальной сети отелей Hilton Worldwide Holdings (+3,37%) отчитался хуже ожиданий на фоне провала выручки на 77% в II квартале, но на рынке полагают, что худшее уже позади. Неожиданностью стал слабый отчёт и прогноз производителя жёстких дисков Western Digital Corp. (-16,12%). Впрочем, если учесть слабые продажи компьютерной техники, то результаты уже не кажутся неожиданными. По итогам торгов DJIA вырос на 0,68% до 27386,98 п., S&P 500 поднялся на 0,64% до 3349,16 п., а NASDAQ вырос на 1,0% до 11108,07 п.

Информационный фон нового дня вновь звучит негативно. Президент США Дональд Трамп распорядился запретить какие-либо транзакции с владельцами TikTok (ByteDance) и WeChat (Tencent). Указ вступает в силу через 45 дней. На рынке теперь ждут реакции китайских властей, но, похоже, население уже отвечает самостоятельно. Apple уже не лидер китайского рынка умных телефонов, поскольку компания Huawei вышла на первое место по объёму продаж в КНР. Однако отвлечёмся от политических вопросов и вернёмся к экономике. Экспорт из Китая вырос в июле на 7,2% при ожиданиях снижения на 0,2%, а импорт снизился на 1,4% при ожиданиях роста на 1,0%. Положительное сальдо торгового баланса сложилось на уровне $62,33 млрд по сравнению с $46,42 млрд в июне. Сюрпризом азиатских торгов стал бурный рост акций южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. По итогам II квартала она получила прибыль, а не убытки, как это предполагается в секторе. Основную роль в позитивном результате сыграли грузовые перевозки. Японский производитель игровых консолей и соответствующих игр для них Nintendo отчитался о росте прибыли в II квартале на 428%, что вполне объяснимо на фоне карантинных мер во многих странах. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22294,03 п. (-0,55%), Hang Seng — 24517,39 п. (-1,66%), Shanghai Composite — 3339,84 п. (-1,38%).

Данные по китайскому импорту принесли несколько удивительных цифр. Импорт нефти в июле вырос на 25%, импорт железной руды вырос на 24%, сои на 17%, меди на 81,5%. Меж тем, импорт угля снизился на 20,6%, экспорт нефтепродуктов сократился на 41,5%. В июле импорт нефти составлял около 12,08 млн бар. в сутки. Однако в июне этот показатель находился на уровне 12,94 млн бар. в сутки. Около 5 млн тонн этих поставок заполнила американская нефть. Однако столь сильные данные по импорту пока не помогают нефть. Более того, покупки «впрок» могут означать меньше активности китайских покупателей при более высоких ценах. Также вновь обострились ожидания возвращения США и КНР к условиям торговой войны. На нефть и золото также оказывал давление доллар, который немного корректировал свои недельные потери. К 9:00 мск Brent — $45,04 (-0,11%), WTI — $41,88 (-0,17%), Золото — $2071,2 (+0,09%), Медь — $6354,85 (-0,96%), Никель — $14390 (-0,61%).

Индекс доллара повышался на 0,27% до 93,03 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,52%, хотя накануне поднималась до 0,54%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,184 (-0,29%), GBP-USD — $1,313 (-0,11%), USD-JPY – 105,55 (+0,08%).