В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Роснефть (ROSN) подорожала на 1.3% — поводом к оживлению могли стать сообщения о планируемом решении проблемы доставки нефти с Сахалина (планируется построить нефтепровод для подключения к транспортной системе «Сахалин-1»). Сохраняется спрос на акции Полюса (PLZL, +1.1%) и МосБиржи (MOEX, +1.1%). Тем временем котировки акций ВТБ (VTBR, —1.7%) остаются под давлением из-за ожидаемых изменений в практике дивидендных выплат. Обыкновенные акции АФК Система (AFKS) подешевели на 1.6%, МТС (MTSS) – на 1.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 0.7%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Селигдара (SELG) подорожали на 15.1%, ДЗРД (DZRD) – на 6.5%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 6.5%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.6% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Настрой трейдеров на мировых рынках акций изменился из-за обострения отношений между США и КНР, которое выразилось в запрете американским резидентам участвовать в сделках с отдельными китайскими компаниями. В течение дня заметным фактором влияния на динамику фондовых индексов могут оказаться данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск). На валютном рынке в начале торов возможны попытки закрепления выше отметки 73.5 по паре доллар-рубль на фоне некоторого сокращения «спроса на риск» на рынках в целом.



