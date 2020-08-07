▲ TCS GROUP ОПУБЛИКОВАЛА СИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К20 ПО МСФО (TCSG RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 1 700 РУБ.)

Чистая прибыль банка выросла на 25% г/г до 10.2 млрд руб. (против консенсус-прогноза 7.6 млрд руб.), показатель RoE вновь составил впечатляющие 40.0%. Чистый процентный доход увеличился на 19% г/г до 26.1 млрд руб. (против консенсус-прогноза 25.6 млрд руб.), преимущественно в результате сильного роста чистого кредитного портфеля г/г и снижения стоимости фондирования. Чистая процентная маржа составила 19.0% г/г (против 23.5% во 2К19). Чистый комиссионный доход увеличился на 19% до 10.2 млрд руб. за счет роста в направлениях деятельности банка, не связанных с кредитованием, в основном — в МСП и брокерских услугах. Рост операционных расходов замедлился до всего 7% г/г, в результате чего соотношение затраты/доход достигло комфортного уровня 32.3%. Отчисления в резервы немного сократились — до 12.4 млрд руб. (против 15.6 млрд руб. в 1К20), а стоимость риска составила 12.5% (против 15.9% в 1К20 и 8.9% во 2К19), поскольку экономическая ситуация стабильно улучшается. TCS представила свой прогноз на 2020 — кредитный портфель без учета резервов вернется к стабильному росту во 2П20 (конкретных цифр названо не было), а чистая прибыль достигнет 30-35 млрд руб. Банк ожидает, что стоимость риска составит около 12%, а стоимость фондирования — около 5%. Банк рекомендовал промежуточные дивиденды в размере $0.2 на бумагу с отсечкой 20 августа.

Банк опубликовал сильные результаты, которые намного превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Опережение было в основном связано с более низкой стоимостью риска и фондирования, наряду с умеренным ростом операционных расходов. Некредитные услуги банка показали стремительное развитие. Примечательно, что это единственный российский публичный банк, который вернулся к росту EPS во 2К20. Банк торгуется с мультипликаторами 2020/2021E P/E 10.0x/8.0x, что недорого, и нам по-прежнему импонирует долгосрочный инвестиционный профиль банка.