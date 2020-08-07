Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торговой сессии на уменьшении аппетита к риску из-за обострения американо-китайских отношений, полагают аналитики.

Доллар подрастет выше уровня 73,5 рубля, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможна коррекция вниз индекса РТС под влиянием внешних факторов, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Настрой трейдеров на мировых рынках акций изменился из-за обострения отношений между США и КНР, которое выразилось в запрете американским резидентам участвовать в сделках с отдельными китайскими компаниями. В течение дня заметным фактором влияния на динамику фондовых индексов могут оказаться июльские данные по рынку труда США. На валютном рынке РФ в начале торгов возможны попытки закрепления доллара выше отметки 73,5 рубля на фоне некоторого сокращения "спроса на риск" на рынках в целом", — добавил он.

Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Поводом к продажам национальной валюты может выступить коррекция на рынке энергоносителей, Доллар на старте торгов попытается подняться в район 73,5 рубля. В дальнейшем, американская валюта может перейти в консолидацию у достигнутых значений с попытками в ходе торгов развить успех", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,6-1%, индекс NASDAQ обновил рекорд, поднявшись до 11 108,07 пункта.

Инвесторы отыгрывали снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 1 августа сильнее ожиданий — до 1,186 миллиона при прогнозе снижения в 1,415 миллиона.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы теряют 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,2-1,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,1%, японский Nikkei 225 — на 0,5%.

Стоимость нефти снижается на 0,2% до 45,02 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1843 доллара против 1,1876 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам на фоне фиксации прибыли игроками. Негативная динамика западных фондовых индексов поддержала коррекционные настроения на российском рынке. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,14%, до 2988,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1282,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 40 копеек, до 73,28 рубля, евро — на 59 копеек, до 87,03 рубля, следует из данных Московской биржи.