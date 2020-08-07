АЭРОФЛОТ ВЫПУСТИТ ДО 1.7 МЛРД НОВЫХ АКЦИЙ (AFLT RX; ПЕРЕСМОТР)

Совет директоров Аэрофлота предложил акционерам утвердить выпуск дополнительных 1.7 млрд акций по открытой подписке на внеочередном общем собрании акционеров 11 сентября. Это предполагает, что уставный капитал компании может увеличиться в 2.5 раза.

Объем объявленной допэмиссии очень большой, но мы не думаем, что все 100% новых акций будут размещены на рынке, и фактически размер допэмиссии будет меньше. Если бы компания разместила максимальное количество акций по текущей рыночной цене, она бы привлекла 139 млрд руб. Мы не думаем, что Аэрофлоту необходимо такое крупное размещение. Ранее СМИ сообщали, что правительство вместе с ВТБ и РФПИ может выделить Аэрофлоту около 80 млрд руб., что представляется более рациональным. Цена размещения будет объявлена после внеочередного собрания акционеров, и мы полагаем, что она будет иметь некоторый дисконт к текущим котировкам. Мы считаем, что до этого момента акции Аэрофлота будут оставаться под давлением.



