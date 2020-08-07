Инвесторы могут частично зафиксировать прибыль по нефти
Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб – стоимость нефти марки Brent перешла к проторговке нижней границы диапазона 45-50 долл./барр., в который вышла в среду, в ожидании улучшения новостного фона. Накануне мировые рынки сбавили темпы роста, а Саудовская Аравия все-таки объявила ценовые ориентиры на сентябрьские поставки нефти потребителям, предложив для Европы скидки в размере до 1,9 долл./барр. на свою среднесернистую нефть к цене бенчмарка в Мексиканском заливе против небольших наценок в августе. Сегодня утром вышли в целом нейтральные для рынка нефти данные по внешней торговле КНР в июле, согласно которым страна увеличила импорт нефти в годовом выражении (+25% г/г), но несколько снизила поставки по сравнению с июнем (с 12,94 до 12,1 млн барр./сутки).
Некоторое охлаждение перегретых рынков на фоне затягивания запуска новых стимулов в США и рисков невыразительных данных по рынку труда в Штатах дают основания ожидать сегодня попыток инвесторов частично зафиксировать прибыль и по нефти, способных локально вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. Сегодня в фокусе внимания также будет публикация данных по буровым в США, от которой мы не ждем сильных сюрпризов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200807/831883830.html