Рынок рублевых облигаций в четверг продолжил игнорировать рост спроса на риск развивающихся стран на глобальных рынках. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 3 б.п., до 5,91% годовых. При этом локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Индии. Мексики, Индонезии, ЮАР снизились в доходности на 1-6 б.п.

Доходность Russia`29 вчера снизилась до 2,25% (-22 б.п. за неделю). Российские евробонды вчера выросли в цене вместе с остальными ЕМ, продолжая отыгрывать сильные индексы деловой активности в мире за июль. Композитный индекс Global PMI вырос до 50,8 пунктов по сравнению с 47,8 в июне. Заметно улучшилась ситуация и в промышленности, и в сфере услуг. Данные по сокращению обращений за пособием по безработице в США также поддерживали оптимистичный настрой инвесторов. За последнюю неделю количество обращений снизилось до 1,186 млн по сравнению 1,435 на предыдущей неделе, что сигнализирует о восстановлении экономики.

Из внутренних корпоративных событий отметим, что вчера Самарская область (Ва2/ВВ+/–) успешно провела сбор заявок инвесторов на новый выпуск обÙигаций серии 35015. Ставка купона установлена в размере 5,80% годовых на 6 лет при первоначальном ориентире 5,85-6,05% годовых. Премия по доходности к G-кривой составила 103 б.п., что мы считаем справедливым уровнем.

Сегодня на фоне новых мер США против Китая ожидаем снижения спроса на облигации ЕМ, кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5 б.п.



