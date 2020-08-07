Xerox Holdings Corp. (BB/Ba1/BB) — крупный производитель принтеров, комплектующих, ПО в мире с долей около 20% по принтерам формата A3 (5% — A4). Также владеет сопутствующим банковским бизнесом по финансированию закупок.

Xerox имеет отрицательный чистый долг промышленного дивизиона (-0,5x без учёта пенсий, с учётом 1,0x), положительную операционную прибыль и положительный денежный поток в наиболее затронутом пандемией коронавируса втором квартале 2020 (2кв20), а также отличную ликвидность – около $4,1 млрд при максимальной потребности около $0,6 млрд в 2020 году ($1 млрд в течение 12 месяцев).

В 2019 году компания приняла решение сохранить финансовый бизнес для стабилизации рейтингов, а в марте 2020 года отказалась от покупки HP из-за пандемии. В целом покупка HP является нейтральной для Xerox, так как принесет диверсификацию бизнеса в формат A4 и производство ноутбуков и ПК.

Бизнес на уровне среднего по рынку: высокая доля на рынке принтеров формата A3 – 20%, маржинальность бизнеса на уровне среднего, стратегические риски снижаются — диверсификация производства в сегменты 3D принтеров и сенсоров. Несмотря на ежегодное падение выручки на 5-7% компания имеет способность сохранять или увеличивать маржинальность за счёт постоянного сокращения издержек (около $450 млн в 2020 году).

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Основные риски:

• Продление ограничительных мер в связи с пандемией на срок существенно больше 1 года.

• Риски выполнения целей по запуску и успешности линейки новых продуктов: 3D printers, sensors и прочее.

• Низкая эффективность мер по реализации программы сокращения издержек.

• Агрессивные действия менеджмента по выплате дивидендов или выкупу акций, агрессивные M&A, которые существенно увеличат долговую нагрузку промышленного дивизиона без достаточной диверсификации бизнеса в более стабильные и долгосрочно устойчивые сегменты.

Справочно:

Компания Xerox Holdings Corp. имеет три основных завода. Персонал около 26 тыс. человек. Около 65% выручки приходится на Северную Америку. Осуществляются инвестиции в производство 3D принтеров, сенсоров и пр. Первые поставки новой продукции планируются на конец 2020 — начало 2021 г. Акционеры: 11% Icahn Enterprises (Carl Icahn), 89% free-float.