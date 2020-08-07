Денежный рынок: без изменений. По нашим оценкам, RUONIA вчера практически не изменилась, оставшись вблизи отметки 4,10%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 3,80% (+4 бп), а закрытие произошло на отметке 4,05% (+14 бп). По состоянию на утро четверга объем средств на корсчетах банков вырос до 2,4 трлн руб. (+905 млрд руб.), превысив ожидания примерно на 150–200 млрд руб. вследствие поступления ликвидности в объеме 173 млрд руб. через канал бюджетных расходов. Между тем банки привлекли 20 млрд руб. на 56-дневном депозитном аукционе Казначейства, и еще 20 млрд руб. – в рамках аукциона 91-дневного репо. На первом весь объем был распределен между тремя банками, на втором все привлек один банк. Мы полагаем, что на следующей неделе бюджет продолжит снабжать ликвидностью банковскую систему, так что объем средств на корсчетах вырастет, по нашим оценкам, до 2,6 трлн руб. В этом случае ЦБ РФ может повысить лимит на аукционе недельных депозитов в следующий вторник.

При таком сценарии однодневные ставки в начале следующей недели могут немного снизиться, однако затем должны восстановиться до 4,10–4,15%. Ставки NDF и кросс-валютных свопов закрылись вчера без изменений. 3M Mosprime выросла на 2 бп, до 4,61%, 1x4 FRA так повысилась на 2 бп, до 4,54%. В то же время кривая процентных свопов закрылась без изменений.

Торговая активность на локальном рынке долга вчера осталась невысокой – оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 7,3 млрд руб. или всего 0,3x среднедневного показателя за последний месяц. На протяжении большей части дня кривая торговалась без изменений, но вечером скорректировалась вверх на 3–5 бп. На общем фоне в худшую сторону выделялись 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,14%) и 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 6,12%), прибавившие в доходности по 5 бп. Локальные облигации большинства других развивающихся стран закрылись снижением доходностей на 2–4 бп, а лучший результат показали 10-летние облигации Бразилии, опустившиеся в доходности на 6 бп.

Вчера Минфин зарегистрировал новый инфляционный линкер – ОФЗ-52003 с погашением в июле 2030 г., который будет доступен для размещения с 12 августа. Ставка купона по данному выпуску зафиксирована на отметке 2,5%, а его номинал будет индексироваться на инфляцию с лагом в 3 месяца, как и в случае двух находящихся в обращении выпусков. Предельный объем в обращении нового линкера составляет 250 млрд руб. Отметим, что два находящихся в обращении линкера – 3-летний ОФЗ-52001 (YTM 2,16%) на сумму 186 млрд руб. и 8-летний ОФЗ-52002 (YTM 2,55%) на 275 млрд руб. – больше не будут предлагаться на аукционах Минфина.