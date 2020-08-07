Вчера мы опубликовали материал Diamonds Watch — August 2020, основные тезисы которого представлены ниже.

Цены на бриллианты в июле наконец повысились, что в сочетании с признаками оживления продаж в розничном секторе США в мае– июле указывает на некоторое улучшение фундаментальных факторов мирового алмазного рынка в прошлом месяце. Предложение алмазного сырья в ближайшие месяцы останется на пониженном уровне, что отражает неустойчивый характер наметившегося восстановления, при этом в краткосрочной перспективе сохраняются связанные со вспышками коронавируса риски для спроса. Добывающие компании сократили производство во 2к20, но товарные запасы продолжили увеличиваться. Мировое производство алмазов во 2к20 упало на 33% г/г, что обусловлено в основном снижением выпуска на предприятиях De Beers и Алросы.

Поскольку алмазный рынок был фактически парализован в период действия карантинных мер начиная с марта, мировые продажи алмазного сырья, по нашей оценке, сократились на 66% г/г, при этом продажи De Beers и Алросы упали почти до нуля. Добывающие компании увеличили товарные запасы на рекордные 11,1 млн каратов во 2к20, в результате чего общий объем запасов достиг исторического максимума в 76,1 млн каратов. Фактический объем производства за год может быть ниже ожиданий. Мы подтверждаем наш прогноз о том, что в случае выполнения крупными добывающими компаниями своих планов на 2020 г. объем производства по итогам года снизится 20%, а объем продаж – на 30%.

Вместе с тем есть вероятность, что De Beers и Алроса покажут объемы производства меньше заявленных 25–27 млн карат и 28–31 млн карат соответственно, если спрос на алмазное сырье не восстановится в 4к20. Крупные добывающие компании удержали цены почти на уровне начала года. По итогам 1п20 Алроса и De Beers снизили свои ценовые индексы на 3% и 1% соответственно. Однако этот показатель может быть нерепрезентативным, учитывая практически нулевые объемы продаж во 2к20 (продавались только камни высокого качества, что поддержало средние цены реализации). Между тем некоторые менее крупные участники рынка снизили цены весьма сильно – Petra более чем на 20%, Angola почти на 40%.

Алроса планирует наращивать продажи с августа. De Beers не публиковала данные о продажах с начала марта ввиду 100%-й отсрочки, предоставленной сайтхолдерам, а продажи Алросы в июне вновь были минимальными, на уровне 25 млн долл. К тому же Алроса сохранила возможность 100%-й отсрочки на июльские продажи (мы ожидаем, что они также будут незначительными). Однако начиная с августа компания планирует увеличить минимальные покупки по долгосрочным контрактам до 50% от плана, что может способствовать частичному восстановлению продаж по итогам месяца. Вместе с тем, как мы полагаем, объем продаж будет существенно ниже уровней годичной давности по меньшей мере до конца 3к20.