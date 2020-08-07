Лукойл опубликует результаты за 2к20 по МСФО в конце августа. Мы полагаем, что его финансовые показатели, как и у других компаний, оказались под давлением из-за в целом плохой ценовой и операционной конъюнктуры во время отчетного периода.

Хотя мы считаем, что Лукойл в отчете о прибыль и убытках покажет некоторые убытки от хеджирования, они будут более чем компенсированы переоценкой запасов в большую сторону, что в совокупности окажет поддержку EBITDA компании. Кроме того, учитывая, что среди российских нефтяных компаний у Лукойла самая высокая доля торговых операций осуществляется через Litasco, компания, по всей видимости, покажет прибыль от трейдинговой деятельности, учитывая предыдущий опыт международных нефтяных гигантов. Тем не менее, мы прогнозируем снижение EBITDA Лукойла в 2к20 на 19% к/к. Чистая прибыль за 2к20, по нашим оценкам, вышла в положительную зону, тогда как в предыдущем квартале она, по нашим данным, была отрицательной. Доступный для распределения в качестве дивидендов свободный денежный поток в 2к20, как мы полагаем, был умеренно позитивным, только если компания не высвободила часть оборотного капитала (как в 1к20). Таким образом, дивиденд на акцию по итогам 1п20 может составить всего 63 руб., что предполагает дивидендную доходность, по нашим расчетам, на уровне 1,2% (если компания будет выплачивать дивиденды в соответствии с официальной дивидендной политикой). Динамика выручки Лукойла в отчетном квартале определялась снижением добычи нефти на 13% к/к, сокращением объемов переработки на 20% к/к, снижением цены Urals на 39% к/к и еще более ощутимым снижением цен на нефтепродукты (в результате снижения крэк-спредов). Тем не менее, мы полагаем, что волатильность нефтяных котировок могла оказать позитивное влияние на Лукойл, поскольку у компании самая высокая среди российских нефтегазовых компаний доля торговых операций через Litasco.

Следовательно, мы прогнозируем снижение выручки на 39% к/к, до 15,4 млрд долл. в 2к20. Мы понимаем, что в некоторой степени выручка зависит от вовлеченности компании в покупательскую активность (с небольшим эффектом на EBITDA, поскольку это будет полностью компенсировано ростом расходов на покупку в строке расходов позже), которая останется в целом без изменений в квартальном сопоставлении, как в сегменте нефти, так и в сегменте нефтепродуктов. Основной сюрприз в части расходов связан с прибылью/убытком от хеджирования и переоценкой запасов; в обоих случаях может наблюдаться довольно высокая волатильность, и оба показателя, на наш взгляд, довольно сложно спрогнозировать. В 1к20 Лукойл показал прибыль от хеджирования в объеме около 2 млрд долл., что было нивелировано слабой динамикой запасов (на уровне 2,4 млрд долл.) из-за существенного снижения цен на нефть ближе к концу квартала. В 2к20 динамика этих двух статей, как мы полагаем, могла быть противоположной.

Мы ожидаем, что чистая прибыль Лукойла к 2к20 стала положительной, на уровне 0,3 млрд долл. В то же время, учитывая допущения относительно капиталовложений на уровне 1,3 млрд долл. (-32% относительно показателя за 1к20 на уровне 2 млрд долл.), мы прогнозируем что скорректированный свободный денежный поток, доступный для выплаты дивидендов, в 2к20 оказался умеренно позитивным, только если компания не высвободила часть оборотного капитала (как в 1к20, когда на его долю пришлось 82% общего показателя свободного денежного потока за отчетный период).

Следовательно, промежуточные дивиденды на акцию в 1п20 могут составить 63 руб., что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,2%, если Лукойл намерен выплатить дивиденды согласно своим обязательствам, предполагаемым его официальной дивидендной политикой (то есть 100% свободного денежного потока без учета процентных и лизинговых платежей).