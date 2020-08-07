TCS (TCS LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО. В целом цифры за 2К20 оказались сильными для кризисного квартала, а самые худшие ожидания по качеству кредитов не

подтвердились. Чистая прибыль выросла на 25% г/г при ROE на уровне 40%, что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка на фоне сильной динамики чистого процентного дохода, расширения брокерского бизнеса, более низких в сравнении с ожиданиями отчислений в резервы и дохода от продажи долговых ценных бумаг. Прогноз чистой прибыли на 2020 г. предусматривает риск повышения консенсус-прогноза Bloomberg на 5-22% (при сценарии постепенного восстановления экономики в 2П20), хотя менеджмент указал на то, что некоторая степень неопределенности сохраняется. Снижение процентных ставок в целом позитивно для Tinkoff, так как оно удешевляет стоимость фондирования, но весьма слабо влияет на ценообразование кредитных продуктов. В результате, ЧПМ банка, вероятно, сохранится устойчивой на долгосрочном горизонте, как мы считаем. В то же время мы считаем, что эти позитивные факторы уже отражены в котировках, так как акции полностью восстановились в цене до своих докризисных уровней.

Результаты за 2К20: 2К20 чистый процентный доход вырос на 19% г/г и на 3% к/к до 26,1 млрд руб., что на 2% выше консенсус-прогноза и примерно соответствует нашей оценке. Как мы и ожидали, поддержку показателям оказали снижение стоимости фондирования (-1,8 п. п. г/г) и временное сокращение комиссии за страхование вкладов, тогда как валовый кредитный портфель снизился на 1% к/к. Динамика чистых комиссионных доходов оставалась сильной – они выросли на 18% г/г до 5,1 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям и на 6% превышает консенсус-прогноз. Как и ожидалось, слабую транзакционную активность среди потребителей и МСБ более чем нейтрализовало успешное расширение брокерских операций (выручка этого сегмента выросла в 13 раз г/г). Банк зарезервировал дополнительный доход в размере 2,9 млрд руб. от продажи долговых ценных бумаг в 2К20. Операционные расходы за 2К20 составили 12,9 млрд руб. (+7% г/г, и на 6% выше консенсус-прогноза), их рост был более медленным в сравнении с ростом выручки, что отражает снижение расходов на

привлечение клиентов в кредитном бизнесе банка, но продолжающиеся инвестиции в новые бизнес-линии. 2К20 стоимость риска составила 12,5% против 13,6-13,7%, которые ожидали мы и консенсус-прогноз, что на 3,4 п. п. ниже в сравнении с 1К20, когда банк придерживался чрезмерно консервативного взгляда на последствия пандемии. Коэффициент просроченной задолженности вырос на 1,4 п. п. к/к до 10,8%, а коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами составил 1,7x. В результате чистая прибыль за 2К20 выросла на 25% г/г до 10,2 млрд руб. (что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсус-

прогноза рынка) при ROAE на уровне 40% (- 24,7 п. п. г/г).

Совет директоров TCS рекомендовал выплатить $0,2 на ГДР по итогам 2К20, что предусматривает дивидендную

доходность на уровне 0,7% (3% на аннуализированной основе). Экс-дивидендная дата назначена на 20 августа.

Учитывая постепенное восстановление экономической активности в 2П20, банк ожидает возобновление устойчивого роста кредитного портфеля в 2П20. Стоимость риска в 2020 г., как ожидается, будет находиться в районе 12% (что соответствует 2К20 и подразумевает дальнейшее поквартальное сокращение стоимости риска на протяжении 2П20). Стоимость фондирования, как ожидается, составит примерно 5%. Чистая прибыль за 2020 г., вероятно, достигнет 30-35 млрд руб. (против 28,7 млрд руб., ожидаемых ранее консенсус-прогнозом агентства Блумберг).