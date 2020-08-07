VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил слабые финансовые результаты за 2К20 по МСФО – как консолидированная выручка, так и EBITDA оказались на 2% ниже консенсус-прогноза. Отставание Beeline

продолжало прогрессировать на фоне вызовов, которые поставила перед компанией пандемия Covid-19 –

абонентская база сократилась на 8% г/г, выручка в сегменте мобильных услуг снизилась на 10% г/г. 3К20 также будет непростым для российского бизнеса VEON; ожидается, что Beeline вернется к позитивной динамике финансовых показателей не ранее 1П21. Учитывая слабый СДП на уровне группы за 1П20 и весьма сдержанные перспективы на 2П20, менеджмент предупредил о том, что рассчитывать на дивидендные выплаты за 2020 г. не стоит. Отчетность произвела ярко выраженное негативное впечатление, и мы ожидаем, что акции компании продолжат отставать как от своих аналогов в секторе, так и от рынка в целом в ближайшем будущем.

Финансовые результаты VEON за 2К20 оказались ожидаемо слабыми. Как выручка, так и EBITDA оказались на 2% ниже консенсус-прогноза. Долларовая выручка на уровне группы снизилась на 16,3% г/г на фоне негативного эффекта курсовых разниц (в том числе, ослабления курса рубля и курса PKR к доллару, соответственно, на 12-11% г/г). Без учета курсовых разниц, долларовая выручка группы снизилась на 6,9% г/г. EBITDA снизилась на 8% г/г на сопоставимой основе и на 19% г/г фактически (2К19 EBITDA отражает разовое поступление в размере $38 млн от компании Kcell). Чистый долг вырос на 5% к/к до $8,2 млрд на конец 2К20 при коэффициенте “чистый долг/EBITDA” на уровне 2,2x (против 2,0x на конец 1К). СДП за 1П20 в

размере 68 млн долл. оказался в 9 раз ниже г/г.

Covid-19 усилил отставание Beeline, так как снижение сервисной выручки усилилось до 10% г/г, а отток абонентов – до 8% г/г. Выручка мобильного сегмента Beeline снизилась на 2,1% к/к и на 9,8% г/г, показав более глубокий спад в сравнении с предыдущими кварталами (-5,9-4,4% в 4К-1К). В абсолютном выражении выручка Beeline снизилась на 5,6 млрд руб. и на 6,3 млрд руб. в сегменте традиционной связи (голосовые и другие сервисы), выручка которого опустилась на 15,2% с 2К19 (против —8,6-9,3% в 4К-1К). Для сравнения отметим, что выручка Tele2 увеличилась на 3,2 млрд руб. за аналогичный период.

Выручка в сегменте данных выросла на 5% г/г. Отметим беспрецедентно сильный отток абонентов у Beeline – общая база абонентов снизилась на 8,4% г/г и на 6,9% к/к (-4,6 млн и —3,7 млн). Количество абонентов в сегменте мобильных данных снизилось на 11,8% г/г и на 8,2% к/к (-4,2 млн и —2,8 млн). Компания отметила сильное снижение (56%) мигрантов на рынке труда (оно наблюдалось уже в 1К20), а также негативное восприятие покупателями услуг качества сети. ARPU мобильного сегмента в размере 332 руб. в месяц снизилась на 4,6% г/г из-за дополнительного давления от снижения платы за услуги роуминга. Выручка розничной сети Beeline снизилась на 15% к/к и на 32% г/г на фоне временного закрытия более 1 400 офисов

продаж в связи с карантинными мерами. В интервью РБК новый гендиректор Vimpelcom Александр Торбахов указал на наличие нескольких внутрикорпоративных причин отставания компании от рынка, выделив среди них потерю коммуникации с клиентами, темпа роста бизнеса и фирменного духа. По ожиданиям менеджмента, сложности российского бизнеса сохранятся в 3К20. Beeline вернется в зону позитивного роста в 1П21, когда начнут оправдывать себя продолжающиеся инвестиции компании в покрытие и качество сети.

VEON ожидает устойчивое восстановление выручки и EBITDA группы в 2П20 в случае продолжающегося постепенного снятия карантинных мер. Менеджмент прогнозирует снижение выручки и EBITDA в диапазоне от 1 до 7% г/г в местных валютах и отношение капиталовложений к выручке на уровне 22-24%. Текущий консенсус-прогноз BBG предусматривает снижение выручки и EBITDA, соответственно, на 7,5-7,8% г/г (без учета разовых статьей, признанных в 2019 г.) в долларовом выражении, что вполне достижимо при сценарии ослабления общего негативного эффекта от курсовых разниц на эти показатели до 1-3% на годовой основе.

Негативный сюрприз в части дивидендных выплат: дивидендные выплаты маловероятны по итогам 2020

финансового года. По сообщению менеджмента, дивиденды по итогам этого года ожидать не стоит, учитывая более слабые в сравнении с 1П19 денежные потоки в 1П20 и весьма сдержанный прогноз на 2П20. Прогнозируемость СДП на 2П20 достаточно низкая, учитывая неопределенность в отношении возобновления карантинных мер и потенциальные сделки в области M&A в сегментах, отличных от сегмента связи, в том числе в финтехе, контенте и больших данных (big data). До этого компания сообщала о том, что дивидендный транш за 2П19 будет единственным в 2020 календарном году; таким образом, рынок, по-видимому, ожидал, что VEON выплатит дивиденды за 2020 г. в 2021 году.