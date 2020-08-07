Во втором квартале 2020 года банк Unicredit заработал €420 млн чистой прибыли, что практически в два раза ниже г/г. Основной причиной снижения прибыли ожидаемо стали высокие отчисления в резервы, которые во 2к20 выросли на треть г/г. Стоимость риска (доля зарезервированных в периоде кредитов) составила 77 бп против 60 бп во 2к19. Выручка банка снизилась на 8% г/г. Операционные издержки остались неизменными. Cost/Income во 2к20 был на уровне 59% (+5% г/г). Достаточность капитала сохраняется на высоком уровне (CET1 13,85%, что обеспечивает компании запас над минимальным уровнем более чем в 480 бп).

Менеджмент подтвердил свои ожидания на 2020 год. Стоимость риска составит 100-120 бп. (наш консервативный прогноз 140 бп). Чистая прибыль (без учета разовой сделки по продаже турецкой «дочки») составит €3-3,5 млрд. Также менеджмент планирует распределить невыплаченные дивиденды по итогам 2019 года в будущем после разрешения регулятора.

Мы оцениваем квартальные результаты нейтрально. Чистая прибыль была выше консенсус-прогноза, отчисления в резервы – ниже. Мы позитивно оцениваем сохранение достаточности капитала на высоком уровне и уверенность менеджмента в достижении таргетов по прибыли и резервам в 2020 году. Негативная динамика котировок могла быть связана со слабыми результатами сегмента Центральной и Восточной Европы (CEE), где отрицательная динамика доходов была наиболее заметна из-за снижающихся процентных ставок.



