Как сообщил вчера Росстат, потребительские цены выросли на 0,4% м/м в июле, превысив наш прогноз (0,3% м/м) и совпав с консенсус-прогнозом. В итоге годовая инфляция составила 3,4% г/г в июле. Мы считаем, что относительно сильная инфляция в июле вызвана техническим фактором, связанным с сезонным повышением тарифов – цены на услуги выросли на 1,0% м/м в июле. Признаки сезонной дефляции в продуктовом сегменте были очевидны, и цены на продукты питания снизились на 0,1% м/м. Мы также продолжаем считать, что эффект снижения реальных располагаемых доходов населения на 8% г/г в 2К20 должен повлиять на динамику цен в ближайшие месяцы, сохранив, вероятно, месячную инфляцию на уровне 0,3% м/м в 4К20.

Мы ожидаем, что в августе потребительские цены снизятся на —0,1% м/м, и считаем понижение ключевой процентной ставки на 25 б. п. на следующем заседании ЦБ 18 сентября нашим базовым сценарием.