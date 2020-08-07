Российские евробонды: корпоративный сектор в погоне за суверенным. Вчера инвесторы, словно очнувшись от летней спячки, решили обратить внимание на корпоративный сегмент, который явно не поспевал в своей динамике в последние дни за переписывающими рекордные ценовые максимумы суверенными евробондами. Естественно, в первых рядах по ценовому приросту оказались выпуски «Газпрома» с погашением в 2034 и 2037 гг. По-видимому, спурт в корпоративном сегменте в ближайшее время продолжится: вчера суверенная долларовая кривая опустилась в доходности еще на 6 б. п.

Сектор ОФЗ: медленно сползаем вниз от июньских максимумов. Вчера ЦБ РФ опубликовал материал, согласно которому зафиксировано ухудшение динамики финансовых потоков из-за вероятного исчерпания эффекта отложенного спроса в экономике. Согласно ЦБ, исходя из оперативных данных по динамике отраслевых финансовых потоков, экономическая активность остается на пониженном уровне. В общем, на фоне контролируемой ситуации с инфляцией регулятор может понизить ставку до 4,0% в сентябре, по-видимому, закончив на этом текущий цикл смягчения ДКП.

Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.