По сообщению газеты Коммерсант, в начале августа значительно выросла загрузка газовых хранилищ на Украине. 5 августа в хранилища было закачано 114 млн куб. м, а общий объем запасов в них достиг 22,7 млрд куб. м при максимальной загрузке в 31 млрд куб. м. По оценкам украинского оператора газотранспортной системы, к октябрю объем газа в хранилищах достигнет 26,5 млрд куб. м, что представляет максимум за период с 2008 г.

Данная ситуация обусловлена сочетанием таких факторов, как высокий уровень загрузки европейских газовых хранилищ (87%), низкие тарифы украинских операторов (10 долл./тыс. куб. м за цикл закачки-подъема) и открытие полноценного виртуального реверса газа из Словакии. Последнее позволяет трейдерам закачивать в украинские хранилища российский газ, идущий транзитом через территорию Украины, без физического пересечения границы Словакии. В итоге достигается экономия на транспортных расходах, которые составляют 20–30 долл./тыс. куб. м.

Мы полагаем, что заполнение газовых хранилищ на Украине и других странах может стимулировать спрос на продукцию Газпрома в 3к20 со стороны Европы. В то же время отметим, что дальнейшее увеличение запасов в хранилищах может задержать процесс нормализации европейского газового рынка, способствуя сохранению цен на газ на относительно низких уровнях. Тем временем спотовая цена на газ в Европе (TTF) с начала августа повысилась на 37% и в настоящий момент составляет 87 долл./тыс. куб. м. Рост загрузки украинских хранилищ может быть одной из причин такого краткосрочного скачка цен, наряду с общим увеличением спроса на газ в результате ожидаемой жаркой погоды в европейских странах в августе.