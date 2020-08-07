Инфляция в июле ускорилась, но это полностью соответствует прогнозу. При этом, базовая инфляция (без учета волатильных и тарифных компонентов) устойчиво остается значимо ниже таргета ЦБ, что позволяет продолжать снижение ключевой ставки.

Рост краткосрочных инфляционных рисков (в т.ч. слабость рубля) и ожидаемый инфляционный тренд указывают, что потенциал снижения ставки практически исчерпан. ЦБ не допускает формирования реально отрицательной ставки. С учетом инфляционных рисков это значит, что в текущем году пределом снижения является уровень ставки 4%.

Динамика инфляции и ее основных компонентов (в %, г/г)

Инфляция в июле ускорилась до 0,4% м/м и 3,4% в годовом выражении (0,2 м/м в июне и 3,2% г/г). Но, итог июля полностью соответствует прогнозу.

Ускорение инфляции связано с сезонной индексацией тарифов ЖКХ и умеренной дефляцией на продукты питания.

Рост цен на услуги был опережающим и составил +1% м/м (но в годовом выражении скромные 2,5%).

Отложенный спрос также толкает вверх цены на санаторно-оздоровительные (+8,4% м/м) и транспортные услуги (+0,5% м/м) и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы. Таким образом, до конца года высоковероятна догоняющая динамика инфляции в секторе услуг (на конец года ждем 3,5%-3,6%).

Цены на продукты питания в июле снизились незначительно —0,1% м/м, при достаточно высоком годовом уровне инфляции в сегменте 4,2%. Снижение цен на продовольствие также сезонное – дешевеет плодоовощная продукция. Но, в текущем году летняя дефляция заметно скромнее, и это главный фактор, который может сдвинуть инфляционный тренд вверх – к 4% на конец года (наш прогноз 3,7%). Этот риск ограничивает уход ключевой ставки ниже 4%. Пока мы прогнозируем, что продовольственная инфляция незначительно скорректируется вниз и на конец года не превысит 4%. В августе-сентябре ждем усиления сезонной дефляции на продовольствие.

Динамика продовольственной инфляции (в %, м/м)

Цены на непродовольственные товары росли умеренными темпами 0,3% м/м и 3,1% г/г, но наблюдался опережающий рост цен на бензин +0,9% м/м. Пока, мы не ждем что данный сегмент станет источником инфляционных рисков (на конец года в сегменте ждем инфляцию в пределах 3,5%). Но, при реализации сценария сильной девальвации курса рубля, рост цен на непродовольственные товары усилится.

В целом ценовая ситуация способствует дальнейшему наращиванию денежно-кредитных стимулов. Базовая инфляция (без учета волатильных и тарифных компонент) составляет умеренные 3% г/г. При инфляционном таргете в 4%, это очень мало. В августе ждем усиления сезонных дефляционных процессов в продовольственном сегменте. Прогноз по августу —0,2% м/м и сохранение годовой инфляции на уровне 3,4%-3,5%.