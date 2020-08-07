Технические, сезонные факторы, а также краткосрочные риски, связанные с наметившимся завершением активной фазы QE ФРС оказывают на рынок негативное давление. Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,4% вместе с фьючерсами на фондовые индексы США нефть и наиболее ликвидные контракты в секторе торговли цветными металлами.

Резервный Банк Индии сегодня оставил базовую ставку без изменений вопреки доминировавшему на рынке прогнозу ее снижения на 0,25-0,5%, указав формирующиеся угрозы ускорения инфляции. Эта информация могла «охладить» активность покупок на мировом фондовом рынке в краткосрочном периоде, отразив повышение оценочных рисков инвестиций.

Хуже рынка выглядят акции АЛРОСа, возможно, это краткосрочное падение на факте подтверждения ожидавшегося рынком события при сохранении потенциала роста цен бумаг в перспективе ближайших нескольких недель. Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев заявил в интервью Rapaport News, что АЛРОСА рассчитывает завершить продажу алмазного сырья Гохрану в течение следующих двух месяцев.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава республики Якутия Айсен Николаев обсуждает с правительством РФ возможность возобновления выкупа алмазного сырья в Гохран по аналогии с такими же операциями в 2008 – 2009 гг. Речь идет о покупках сырья на сумму от $0,5-$1 млрд, то есть от 1/8 до ¼ от годовой добычи ПАО «Алроса» для нивелирования рисков выплаты дивидендов при ухудшении ситуации на рынке алмазов или в республиканском бюджете. Реализация сделки с Гохраном способна существенно повысить среднесрочные оценки потенциальной дивидендной доходности и справедливой стоимости компании.

Снижение акций ТГК-1 также, как представляется, вызвано фиксацией прибыли на факте ожидавшегося события. Топ-менеджмент ТГК-1 объявил в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами, что надеется, что финпоказатели компании по итогам 2020 года будут не сильно отличаться от показателей, достигнутых в 2019 году. Информация сохранила для компании возможность нового раунда восстановления цен ее акций после наметившегося цикла снижения широкого рынка. Ситуация отражает относительную эластичность спроса в электроэнергетике, проявленную в период социально экономических ограничений, с поправкой на особенности бизнеса отраслевых компаний.

В четверг, во второй половине дня преобладают шансы повышения российского рынка акций. Драйвером может стать корпоративная отчетность, данные департамента труда США и традиционная для последних месяцев эластичность спроса на американском фондовом рынке к ухудшению информационного фона.

Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2945-3030 пунктов, 72,60-73,8 рублей и 86,5-87,65 рублей за доллар США и евро соответственно



