VEON (ВВ+/-/ВВВ-) опубликовал результаты за 2 кв. 2020 г. и восстановил прогноз на 2020 г., ранее отозванный в связи с неопределенностью из-за глобальной пандемии коронавируса. Руководство холдинга заявило об отказе от дивидендов, однако, по нашим оценкам, это не сильно изменит долговую нагрузку. Выручка VEON сократилась во 2 кв. 2020 г. на 16% г./г. в долларовом выражении и на 7% г./г. без учета колебаний валютных курсов и единоразовых эффектов, а снижение EBITDA составило 19% г./г. и 8% г./г., соответственно. К общим тенденциям на фоне введения карантина по всему миру можно отнести падение роуминговых доходов практически до нуля, закрытие салонов связи и, как следствие, снижение выручки от продаж телефонов и оборудования и оттока абонентской базы, а также снижение мигрантской базы пользователей. Наиболее заметно эти эффекты проявились в России, где снижение выручки и EBITDA в рублях составило 10% и 3%, соответственно. При этом позитивным эффектом в условиях карантина стало ускорение роста выручки от услуг фиксированной связи, которые, однако, составляют незначительную долю в общей выручке холдинга.

Украина и Казахстан были единственными рынками, где наблюдалось повышение выручки и EBITDA в локальных валютах по причине меньшей насыщенности рынка услугами высокоскоростного мобильного интернета. К тому же, на обоих этих рынках VEON предоставляет услуги фиксированного доступа, что также поддержало финансовые показатели.

Долговая нагрузка во 2 кв. 2020 г. увеличилась до 2,0х Чистый долг/EBITDA без учета лизинговых обязательств, или 2,2х с их учетом по сравнению с 1,8х/2,0х по состоянию на конец 1 кв. 2020 г. Рост был вызван как ухудшением операционных показателей, так и девальвацией валют стран присутствия VEON, поскольку даже несмотря на хеджирование, долларовая задолженность составляет 47% от общего долга группы. По заявлению менеджмента, выравнивание валютной структуры долга и выручки является одним из приоритетов в текущих условиях наряду со снижением общей стоимости и удлинением сроков заимствований.

По результатам 2 кв. 2020 г. VEON возобновил прогноз на 2020 г., отозванный после 1 кв. 2020 г. в связи с неопределенностью на пике распространения пандемии коронавируса. В текущих условиях менеджмент VEON ожидает снижения выручки и EBITDA на 1-6% г./г. в локальных валютах и прогнозирует соотношение операционных капвложений (без учета лицензий и лизинга) к выручке на уровне 22- 24%. Принимая во внимание такой прогноз и сохранение неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии,а также возможные сделки M&A, менеджмент VEON заявил о намерении не выплачивать дивиденды по результатам 2020 г. По нашим оценкам, даже с учетом этого свободный денежный поток по результатам 2020 г. окажется в диапазоне 0-150 млн долл., что существенно не изменит долговую нагрузку относительно уровня 2 кв. 2020 г.

На рынке евробондов кредитные спреды остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST). Бумаги VEON, по нашему мнению, не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой) мы по-прежнему рекомендуем бонды POGLN 22 в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота.