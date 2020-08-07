Главное событие вчерашнего дня – это, безусловно, выход данных по количеству первичных и вторичных обращений за пособием по безработице. Начиная с середины марта, то есть с самого начала коронавирусной эпидемии, эти статистические данные вышли на первый план и именно по ним многие экономисты судят сейчас о состоянии экономики в целом. И, к сожалению, до сих они выходят разочаровывающими. До вчерашнего дня участники фондового рынка эти данные попросту игнорировали и играли в свою игру. Но вчера после 6 дней ралли (для индекса NASDAQ) все вдруг сильно напряглись и взгляды инвесторов всю первую половину дня были буквально прикованы к выходящей в 15-30 мск «волшебной» цифре. Дело в том, что даже чисто технически назрела коррекция и плохие данные по безработице могут только усилить коррекционный эффект. Но тут как всегда случилось то, чего на самом деле не сильно ждали. Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам прошедшей недели вдруг сильно сократилось и вместо ожидаемых 1,4 млн. обращений по факту мы увидели «всего лишь» 1,2 млн. Это конечно же тоже гигантская цифра, но участники рынка восприняли ее с нескрываемым облегчением и даже некоторым энтузиазмом и именно эти данные стали в конечном счете основным драйвером роста на вчерашних торгах.

В итоге индекс NASDAQ вновь в который уж раз за последние дни обновил свой исторический максимум и уверенно преодолел отметку в 11000 пунктов. Индекс S&P500 также уже вблизи от заветных вершин, которые были достигнуты в минувшем феврале. После вчерашнего дня до максимума ему остается чуть более 1%. И даже тихоходному индексу Dow Jones (DJIA-30) также показался на горизонте его собственный пик в 30000 пунктов. Правда, конечно же, смущают очень низкие обороты на торгах, что может свидетельствовать исключительно о спекулятивной составляющей текущего роста.

Что касается расклада сил на отраслевом уровне, то вчера не было равных акциям компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг. Они в среднем выросли на 1,43%. Но рост этот был обусловлен прежде всего взлетом акций компании Facebook (FB, +6,49%), вызванных сообщением о том, что компании Microsoft (MSFT, +1,60%) все же не разрешать покупать социальную сеть Tik Tok.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 6 августа было заключено более 777 тысяч сделок с акциями 1 227 эмитентов на общую сумму более 660 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 7 августа. Сегодня нас ожидает вторая часть «марлезонского балета». Если вчера что называется пронесло — и данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались явно лучше ожиданий аналитиков, то сегодня нас ждут более прогнозируемые, но и в то же время почти 100-процентно более печальные официальные данные по безработице за июль месяц. Все же, надо признать, что с безработицей все плохо и это надо принимать как данность.

Поэтому с самого утра участники рынка готовятся к худшему. Фьючерсы на основные американские индексы уверенно торгуются на отрицательной территории, теряя к вчерашнему закрытию по 3 — 4 десятых процента. Скорее всего такая ситуация будет наблюдаться вплоть до выхода статистических данных в 15-30 мск. Ну а после… все будет зависеть от цифр, которые мы увидим. И все же если коррекции не случилось вчера, то с еще большей вероятностью она случится сегодня. Просто созрели условия для ее реализации. И оттягивать этот процесс становится уже опасным делом. А поскольку пока инвесторы глобально не готовы к распродаже, то скорее всего коррекция будет небольшой по глубине и возможно ограничится несколькими днями. Так что расстраиваться преждевременно, и точно пока не стоит.