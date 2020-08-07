 

МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% 0,4%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,5% 2,6%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) -3% -2,5%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(июнь) 5,397 млн

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июль 2020
RUB Группа Черкизово — операционные результаты за июль 2020
RUB Газпром — СД (согласованиие отчуждения принадлежащих ООО Газпром трансгаз Югорск акций аэропорта "Белоярский", вопрос о внесении ООО Газпром экспорт вклада в имущество компании Erdgasspeicher Peissen GmbH)
RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.07.2020) 7,41 (ао, ап) — див-д 2018 11,83 (ао,ап) — див-д 2019
RUB Petropavlovsk Plc — ВОСА (выборы СД)

 

 

 