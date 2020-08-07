Котировки ВТБ ускорили снижение после публикации результатов за квартал, хотя, на наш взгляд, нельзя сказать, что именно отчетность стала негативным драйвером. Ухудшение результатов ожидалось, но их прогнозирование было сопряжено с высокой степенью неопределенности. Акции ВТБ начали снижение несколько дней назад на новости о сокращении доли дивидендов в прибыли до 10% (при этом планы по начислениям на обыкновенные акции пока неясны). Сегодня отрицательную динамику демонстрирует большинство ликвидных бумаг.

Прибыль группы сократилась до 4,1 млрд руб. при консенсусе 7 млрд. Это стало следствием увеличения резервов под обесценение на 127% кв/кв, до 68 млрд руб. Фактически половина всех ЧПД была направлена резервы (Для сравнения, у Сбербанка на эти цели была выделена только треть чистых процентных доходов).

По нашему мнению, последствия кризиса, пришедшегося на отчетный период, не были критическими для банка. Его активы сократились на 1,5% за квартал, но увеличились на 5,4% за полугодие. Объем кредитов повысился на 4,2% г/г. Обращает на себя внимание устойчивость комиссионных доходов: они почти не изменились в поквартальном сопоставлении. Инвесторы сейчас смотрят на перспективы банковского сектора более консервативно, чем год-два назад. Снижение ключевой ставки напрямую влияет на доходность депозитов, и их объем постепенно снижается. Средства физлиц во втором квартале сократились на 2,6%.

Риска масштабного вывода клиентами банка своих средств со счетов нет, но и приток вкладов до конца года обещает быть очень слабым, если не нулевым. Наиболее вероятен отток темпом 1,5-2,5% в квартал. Процентные доходы также будут подвержены рискам снижения ЧПМ и потерь на фоне кризиса. Поэтому банки фокусируются на других сегментах, которые обеспечивают генерацию комиссионного дохода, и с этим пока все в порядке. Без развития экосистем, консолидирующих различные сервисы, развитие невозможно. Можно ожидать роста инвестиций в собственные и сторонние проекты в сфере В2В и В2С для конкуренции с такими игроками, как Яндекс, Tинькофф Банк и другие.

Полагаем, что уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб. Несмотря на снижение основных показателей, банк недооценен к аналогам и собственному капиталу (0,3 Р/В без учета неголосующих акций) при отсутствии системных рисков его утраты и гарантиях поддержки со стороны контролирующего акционера. По итогам года прибыль ВТБ составит не менее 70 млрд руб. Достижение целевых показателей 2022 года по прибыли и размеру дивиденда возможно, но во многом будет зависеть от внешних факторов.