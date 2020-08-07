Данные по рынку труда поддержали рынок
Сегодня в США вышел очередной отчет по безработице. Бюро трудовой статистики опубликовало цифры за июль, которые почти по всем позициям оказались намного лучше прогнозов.
Общее количество новых оплачиваемых рабочих мест в США выросло на 1 млн. 763 тыс, уровень безработицы опустился с 11.1% сразу до 10.2 %, а средняя почасовая оплата выросла на 0.2%.
Наверно, уже не стоит сомневаться, что восстановление экономики после карантина идет по V образному сценарию. Самое любопытное – это реакция на этот отчет рынка облигаций в США. По коротким бумагам ее вообще не было заметно, а по длинным цена вопроса – пару базисных пунктов вверх.
Это значит, что игроки абсолютно уверены в том, что, несмотря на самые хорошие данные, ФРС США еще долго будет проводить стимулирующую политику. Вот и я пока не вижу аргументов, чтобы не разделить это общее мнение.
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