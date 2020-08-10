Российский рынок акций завершал предыдущую неделю волной снижения. Индекс МосБиржи начал корректироваться на фоне падения большинства других развивающихся площадок. Кроме того, цены на нефть на фоне возобновления роста индекса доллара упали на 1,5% и вновь вернулись ниже отметки в $45.

Ухудшение настроений на глобальных рынках было вызвано новыми мерами США против высокотехнологических компаний Китая. Трамп подписал указ, запрещающий через 45 дней любые сделки американских лиц с компаниями, владеющими популярными китайскими соцсетями. Происходящие события намекают на сохранение высокого градуса напряжения между властями США и КНР. Торговое противостояние крупнейших по размеру ВВП стран лишь усиливается, что негативно для глобальной экономики, особенно в условиях медленного восстановления на фоне пандемии.

Вместе с тем лидеры Конгресса США на прошлой неделе так не смогли добиться прогресса в отношении нового пакета стимулирующих мер.

Фактор распространения COVID-19 также продолжает беспокоить многих инвесторов. Если в США появляются признаки постепенного затухания эпидемии, то во многих европейских странах мы видим вторую волну заболеваний. Это создает риск ввода повторных ограничительных мер. Кроме того, крайне тяжелая ситуация сохраняется в Индии.

На нефтяном рынке пятничное снижение могло бы быть еще более значительным, однако статистика по буровой активности в США оказалась позитивной. Число активных буровых в стране за неделю снизилось еще на 4 единицы до 176. Годом ранее их было 764.

Более того, снижение числа активных буровых продолжается в целом во всем мире. Согласно данным Baker Hughes, в июле их число снизилось до 1030 с 1073 месяцем ранее. Для сравнения, в июле 2019 г. количество буровых в мире составляло 2238. Падение буровой активности отражает недоинвестирование отрасли в новую добычу, что долгосрочно является позитивным фактором для цен на нефть.

Что же касается краткосрочных перспектив по фьючерсам Brent, то взгляд более сдержанный. Локальная волна роста, возможно, уже на излете, и далее мы увидим временное снижение котировок.

По индексу МосБиржи сейчас наблюдается коррекционная волна снижения. Этот откат пока не стоит воспринимать в качестве полного разворота восходящего тренда. После достижения 3000 п. индекс начал снижаться на фоне сильной перекупленности. Внешний фон лишь поддержал эту тенденцию.

В качестве локальных целевых ориентиров наверху все еще актуальна область 3050–3075 п.

В паре USD/RUB сформировался новый торговый диапазон на ближайшие дни. Его нижняя граница расположена около 72,3–72,6. Сверху область сопротивления проходит в районе 74,5–75.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию операционных результатов за июль у АЛРОСА и Черкизово. Совет директоров Обувь России рассмотрит вопрос увеличения уставного капитала. После появления анонса этого заседания в пятницу акции ритейлера просели на 3%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра без изменений, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,8% и находятся около уровня $44,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.