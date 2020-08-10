Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, или слабо позитивным. Азиатские рынки всё же преимущественно растут, повышаются котировки нефти. Сырьевые валюты AUD, NZD и CAD отыгрывают у доллара США до 0,15%. Улучшение ситуации с ценами производителей в Китае может говорить о дальнейшем улучшении спроса на промышленную продукцию, что также позитивно и для сырьевого рынка. Российские индексы могут начать день в небольшом плюсе. Рубль воспользуется дорожающей нефтью для укрепления позиций против американской валюты.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2911,57 п. до 2972,35 п., а РТС с 1234,44 п. до 1271,43 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1773 до $1,1786. Пара USD-RUB снизилась с 74,42 до 73,73, а EUR-RUB с 87,60 до 86,85. Нефть Brent подорожала с $43,52 до $44,40 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex подорожал за неделю с $1985,90 до $2028,00за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3271,12 п. до 3351,28 п.

COVID-19 не оставляет рынки в покое, но американская администрация готова прибавить ко всем беспокойствам дальнейшее ухудшение отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп распорядился запретить какие-либо транзакции с владельцами TikTok (ByteDance) и WeChat (Tencent). Указ вступит в силу с 15 сентября. Также негативом для рынков стал провал переговоров демократов и республиканцев по новому пакету социально-экономической помощи. Однако в минувшую субботу президент США Дональд Трамп своими указами продлил выплату дополнительных пособий по безработице, но в размере $400 в неделю вместо прежних $600, а также разрешил компаниям удерживать налоги на доходы работников до конца текущего года. Впрочем, это лишь отсрочка по налогам, а не их отмена. Решения президента уже вызвали волну недовольства в Конгрессе, где считают, что он превысил свои полномочия. Все это происходит на фоне рекордов золота, хотя концовка недели для металла оказалась не столь оптимистичной. Тем не менее, от доллара ждут дальнейшего ослабления на фоне сверхмягкой политики ФРС и роста бюджетного дефицита США. Впрочем, американская экономика пока не может жить без стимулов, так как статистика ещё слишком далека от позитивной.

Япония и Сингапур будут отдыхать в понедельник. В Китае выйдет статистика по инфляции. Ожидается, что за июль цены выросли на 0,4%, а в годовом выражении показатель повысился до 2,6%. Снижение цен производителей могло сократиться до —2,5% в июле с —3,0% в июне. В еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов Sentix. Далее существенной статистики не будет. В России Группа «Черкизово» сообщит свои операционные результаты за июль. «Алроса» сообщит о продажах в июле.

Великобритания может сообщить во вторник о росте безработицы до 4,2% в июне с 3,9% в мае. Далее индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В США выйдет статистика цен производителей, которые могли сократить своё падение в июле до —0,7% с —0,8% в июне. Вечером API сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов в США. В России в этот день публикуется статистика по торговому балансу, а также оценка ВВП за II квартал. «Юнипро» отчитается по МСФО за II квартал, как и ГМК «Норникель».

Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке в среду. Впрочем, изменений в денежной политике не ожидается. Великобритания может сообщить о росте объёма строительства за июнь на 15%. Также выйдет оценка ВВП за II квартал, когда снижение могло составить 20,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Британцы также сообщат о ситуации в промышленном производстве. В еврозоне промышленное производство могло увеличиться на 10% за июнь. Днём выйдет ежемесячный доклад OPEC по глобальному рынку нефти. Вечером ждём отчёт по инфляции в США. Далее отчёт Минэнерго по американским запасам нефти и нефтепродуктов, размещения 10-летних казначейских обязательств и статистика исполнения федерального бюджета США за июль. Ожидается, что дефицит составит около $863 млрд, как и в предыдущий месяц. В России ОГК-2 отчитается по МСФО за II квартал.

Австралия в четверг может сообщить о росте безработицы в июле до 7,8% с 7,4% в июне. Днём выйдет отчёт Международного Энергетического Агентства по глобальному рынку нефти. В США опубликуют данные по ценам импорта и экспорта, а также еженедельный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что число заявок сократится до 1,14 млн по сравнению с 1,186 млн неделей ранее. В России выйдет отчётность по МСФО от «РусАл», X5 Retail Group.

Китай в пятницу сообщит о динамике цен на жильё. Далее статистика КНР по инвестициям в основной капитал, промышленному производству и розничным продажам. Ожидается, что темпы роста производства замедлятся до 4,7% в июле с 4,8% в июне, а розничных продаж вырастут до 0,3% с —1,8% в июне. В еврозоне уточнят ВВП за II квартал. В США ожидается отчёт по розничным продажам, которые могли увеличиться за июль на 1,8%. Промышленное производство в США могло вырасти на 3% за июль. Далее вечером индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России опубликуют статистику промышленного производства в июле. Ожидается, что темпы падения сократятся до —8,0% Отчётность по МСФО предоставят «Роснефть», «РосАгро», «Интер РАО», «Алроса».

Кроме указов против китайских социальных сетей, президент США Дональд Трамп подписал очередные санкции против 11 китайских чиновников, включая главу Гонконга Кэрри Лам. На этом фоне азиатские рынки проявляли осторожность. Если в Южной Корее рынок пытался расти за счёт акций таких компаний, как Samsung Electronics, SK Hynix, LG Electronics, Hyundai Motor и Kia Motors, то в Гонконге преобладали продажи с акцентом на технологичные бумаги. В Китае инфляция ускорилась до 2,7% в июле с 2,5% в июне. Падение цен производителей сократилось в июле до —2,4% при ожиданиях —2,5% и значения в июне —3,0%. К 8:40 мск Hang Seng — 24495,21 п. (-0,15%), Shanghai Composite — 3381,64 п. (+0,82%).

Нефть начала новую неделю с попыток роста. На выходных глава Saudi Aramco Амин Нассэр отметил активное восстановление спроса в азиатском регионе. Ирак обещал дополнительное сокращение производства на 400 тыс. бар. в сутки в период августа и сентября, чтобы компенсировать свою слабую дисциплину в предыдущие месяцы. В конце прошлой неделе Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось ещё на 4 единицы до 176 штук. Таким образом, текущие цены пока не способствуют тому, чтобы производство в США активно восстанавливалось. Прошедшая неделя подарила серию рекордов в золоте. На этом фоне резервы SPDR Gold Trust увеличились с 1241,96 тонн до 1262,12 тонн. К 9:00 мск Brent — $44,86 (+1,04%), WTI — $41,82 (+1,46%), Золото — $2043,6 (+0,77%), Медь — $6202,73 (+0,75%), Никель — $14215 (-1,15%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 93,34 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,57%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,179 (+0,04%), GBP-USD — $1,307 (+0,14%), USD-JPY – 105,77 (-0,09%).