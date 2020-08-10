В конце прошлой недели российский рынок прервал восходящее ралли на фоне ухудшения внешнего фона. Дональд Трамп продолжил атаки на Китай; так и не достигнуто соглашение по новому стимулирующему экономику США пакету мер в 1 трлн долларов; наблюдался рост заболеваемости коронавирусом в Европе. В общем, все говорило в пользу если не активных распродаж, то фиксации прибыли.

Но сегодня американские фьючерсы и нефть снова растут. На чем? Особых новостных поводов нет, как не было их и ранее. Да и негатив конца прошлой недели никуда не делся. Просто огромный объем закачанных в мировую экономику денег требует выхода.

Так что если внешний фон сегодня не ухудшится, то Индекс Мосбиржи вновь попытается подойти к отметке 3000 пунктов, а то и преодолеть ее при дальнейшем росте американских индикаторов.

Однако сильного подъема не ждем. Сложно давать и конкретные рекомендации по бумагам – вряд ли среди «голубых фишек» сегодня будут явные лидеры роста. Поэтому, быть может, в расчете на рост стоит покупать рынок целиком, то есть фьючерс на Индекс Мосбиржи или РТС.

Внимательно смотрим за «Лукойлом»: один из крупнейших акционеров компании Леонид Федун заявил, что московский «Спартак» снимается с чемпионата страны по футболу. Эта новость может быть воспринята как то, что дела у компании идут не лучшим образом. Хотя сокращение финансирования «Спартака» позитивно отразится на финансах.

Частично снял перекупленность не только рублевый индикатор рынка, но и пара евро-доллар, а также золото. Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим возобновление ралли в золоте, что потянет за собой вверх акции золотодобытчиков. Спекулятивно их стоит подбирать.

Некоторое давление на рублевые активы будет оказывать ситуация в Белоруссии, где после очередной победы Лукашенко на президентских выборах Лукашенко силовики начали разгонять протестующих резиновыми пулями. Впрочем, этот фактор не долго будет довлеть над рынком. Ситуация скоро успокоится, поскольку протестное движение в Белоруссии еще слабо.

Если бы не «белорусский фактор», то мы сегодня без всяких сомнений и «плечами» сделали бы ставку на рост рубля. В конце прошлой недели рубль явно перепродали, хотя среднесрочно он продолжит слабеть. Сейчас практически завершилась покупка валюты нерезидентами, конвертирующими дивидендные выплаты, и на улучшении внешнего фона рублю в паре с долларом хорошо бы вновь сходить как минимум в район 73, а то и к 72,7 — сильной поддержке по паре доллар-рубль.

На нефтяном рынке все спокойно. Актуальным диапазоном торгов на ближайшее время видится коридор 43,5-45,5 долларов за баррель. На внешние раздражители в виде роста или падения инвестиционного оптимизма и даже сильных движений пары евро-доллар нефть в последнее время практически не реагирует.