Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рост стоимости нефти марки Brent поддержит отечественную валюту, считают они.

ПРОГНОЗ

Если говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На таком фоне в начале сессии в российских акциях могут возобладать покупки, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь понесенных в конце прошлой недели, считает он. Однако маловероятно, что сегодня рынок сможет протестировать и преодолеть уровень 3000 пунктов, полагает аналитик.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, или слабо позитивным, также отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Азиатские рынки всё же преимущественно растут, повышаются котировки нефти. Сырьевые валюты… отыгрывают у доллара США до 0,15%. Улучшение ситуации с ценами производителей в Китае может говорить о дальнейшем улучшении спроса на промышленную продукцию, что также позитивно и для сырьевого рынка. Российские индексы могут начать день в небольшом плюсе", — говорит аналитик.

Рубль воспользуется дорожающей нефтью для укрепления позиций против американской валюты, добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне повышения цен на нефть, но о возможности сильного движения говорить преждевременно", — считает Антон Старцев из ГК "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне действий властей США против китайских соцсетей WeChat и TikTok и статистике по безработице.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,02-0,38%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,2%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, южнокорейский KOSPI поднимается на 1,48%. австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,76%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,3%.

Стоимость нефти растёт на 0,95% — до 44,82 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,05% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1794 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в пятницу снизился по индексу Мосбиржи на фоне сокращения стоимости нефти марки Brent и акций золотодобывающих компаний, корректирующихся вниз вслед за ценами на золото. Долларовый индекс РТС также просел, дополнительное давление на индикатор оказал дешевеющий рубль.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основным торгов пятницы снизился на 0,54%, до 2972,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1271,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 45 копеек — до 73,73 рубля, евро снизился на 18 копеек, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи.