Прогноз результатов "Норникеля" за I полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 8%
Норникель должен опубликовать отчет о финансовых результатах за 1П20 во вторник 11 августа.
По нашим прогнозам, выручка составит $7 025 млн (+12% г/г), EBITDA — $3 951 млн (+6% г/г), чистая прибыль — $3 232 млн (+8%). Мы прогнозируем величину свободного денежного потока на уровне $2 204 млн с учетом ожидаемых капзатрат в размере $700 млн и увеличения оборотного капитала на $400 млн. Наш прогноз прибыли не учитывает бухгалтерский резерв примерно в $2.0 млрд, который компании, вероятно, придется создать под выплату штрафов и взысканий за экологический ущерб. На наш взгляд, в акциях продолжится восстановление до уровней, предшествовавших аварии, под влиянием роста цен на цветные и драгоценные металлы и девальвации рубля. Норникель торгуется c форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 5.9x против 5-летнего среднего уровня 6.2x.
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