В конце минувшей недели ставки овернайт немного выросли. Ставка RUONIA повысилась, по нашим оценкам, с 4,13% до примерно 4,2%, ставка однодневного валютного свопа подскочила на 10 бп, до 3,9% (значение ставки на закрытии торгов достигло 4,38%, поднявшись сразу на 33 бп к уровню предыдущего дня), в то время как индекс RUSFAR овернайт закрылся практически без изменений, на отметке 4,21%. Остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по-прежнему не дотягивают до уровня, необходимого для выполнения требований усреднения: по состоянию на утро пятницы баланс корсчетов составил 2,46 трлн руб. против необходимых, по нашим оценкам, 2,6 трлн руб. Однако существенного давления на короткие ставки это оказать не должно, учитывая, что новый период усреднения только начался. Мы ожидаем, что краткосрочные ставки останутся значительно ниже уровня ключевой ставки ЦБ – в том числе RUONIA, по нашим расчетам, будет торговаться в пределах 4,10–4,15%, а однодневный валютный своп – на уровне 3,90–3,95%.

Федеральное казначейство на этой неделе запланировало два депозитных аукциона (против трех на прошлой неделе и четырех – неделей раньше): завтра Казначейство предложит для размещения в банках 30 млрд руб. на срок 35 дней, а в четверг – 20 млрд руб. на 56 дней. Также состоятся три срочных аукциона рублевого репо на сумму 40 млрд руб. (7 дней), 20 млрд руб. (91 день) и 30 млрд руб. (35 дней). На сегодняшнем аукционе однодневного репо лимит составит 70 млрд руб., что соответствует сумме, привлеченной банками на аукционе в пятницу. Объем погашений ранее привлеченных обязательств на этой неделе невелик: погашению подлежат депозиты на 90 млрд руб. и обязательства по операциям срочного репо на 40 млрд руб.

Ставки процентных свопов и котировки FRA в пятницу преимущественно остались без изменений. Значения 3x6 и 6x9 FRA повысились на 1 бп (до 4,50% и 4,54% соответственно), 3-месячная ставка MosPrime осталась на прежнем уровне в 4,61%, а годовая и 5-летняя ставки IRS закрылись также на прежних уровнях в 4,62% и 5,23% соответственно. Кросс-валютные ставки снизились: годовая ставка NDF (OIS) в последний день прошлой недели опустилась на 5 бп (до 3,90%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа (OIS) снизилась на 3 бп, до 3,88%.



