Рубль продолжает игнорировать плохие настроения в сегменте валют развивающихся стран
За первую неделю августа рубль укрепился на 0.9% против доллара США (73.40 на закрытие торгов в пятницу). Для сравнения, прочие валюты развивающихся стран в основном теряли позиции в начале месяца: мексиканский песо —0.4%, южноафриканский рэнд —3.2%, бразильский реал —4.0%, турецкая лира —4.2%. Аналитики SG CIB в недавнем обзоре указывали, что статистика прошлых лет подтверждает тезис о том, что август является сезонно слабым месяцем для валют развивающихся стран. С этой точки зрения, вполне резонно предполагать «догоняющее» движение рубля в сторону ослабления. С другой стороны, учитывая низкий уровень активности на локальных финансовых площадках и скудный (пусть и не стабильный) новостной поток на мировых рынках, мы затрудняемся назвать конкретные поводы, которые способны спровоцировать масштабное движение в рубле. Как следствие, даже движение на обесценение обещает носить умеренный характер. Ближайшей значимой целью может стать локальный уровень сопротивления на отметке 75.30.
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