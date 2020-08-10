Продажи автомобилей России в июле выросли на 6,8%
Это очень позитивный сюрприз, учитывая, что в июне они снизились на 14,6% г/г, а консенсус-прогноз предусматривал их снижение на 9,1% г/г в июле. Эта цифра оставляет позитивное впечатление и при сравнении с китайской статистикой, которая является ориентиром: в Китае в четвертый месяц после пика карантина продажи автомобилей только начали расти, и их рост составил всего 1,9% г/г; таким образом, Россия опередила Китай по этому индикатору. В то же время очень сильное восстановление продаж автомобилей может быть знаком более сильного в сравнении с ожиданиями спроса и указывает на то, что инфляционные риски не следует недооценивать.
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