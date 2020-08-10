ВТБ: давление на акции банка в краткосрочной перспективе сохранится
ВТБ (VTBR RX: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в минувшую пятницу представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Тогда как контроль над затратами в основном сегменте бизнеса оказался достаточно жестким, качество кредитов преподнесло негативный сюрприз, тогда как стоимость риска заметно выросла в 2К20, в отличие от других банков. На фоне этого, а также негативной переоценки неосновных активов и открытой валютной позицией чистая прибыль за 2К20 находилась около нулевого уровня. Сильная динамика ЧПМ в 2К20 не является устойчивой – мы ожидаем давления на этот показатель, начиная уже с 3К20 и далее на фоне переоценки кредитного портфеля по более низким ставкам. Это, в свою очередь, сдерживает потенциал восстановления ROE до докризисных уровней, как мы считаем.
Прогноз по дивидендным выплатам на уровне 10% чистой прибыли по итогам 2019 г. предусматривает дивидендную доходность на уровне примерно 2%, что указывает на то, что долгожданные надежды на дивидендную историю опять не подтверждаются. Таким образом, мы ожидаем, что давление на акции банка сохранится в краткосрочной перспективе и по-прежнему предпочитаем акции Сбербанка в банковском секторе.
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