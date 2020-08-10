Текущие настроения. Статистика в США оказалась лучше ожиданий и поддержала рынки: индексы ISM (производств./непроизводств.) выросли до 54,2 и 58,1, число новых рабочих мест за июль составило 1,6 млн, безработица упала до 10,2%, а первичные заявки на пособия по безработице снизились впервые за три недели — с 1,4 млн до 1,2 млн. Нефть на фоне падения запасов в США подорожала до $44,4/барр. В начале недели рынки поддерживаются решением Д. Трампа продлить выплаты по безработице, хотя в Конгрессе консенсуса нет.

Российский рынок восстанавливается. На фоне роста цен на нефть и притока капитала в ОФЗ (+15 млрд руб./нед.) рубль завершил прошлую неделю в плюсе — дисконт рубля к аналогам опустился с 12% до 11%. Минфин разместил 10-летние ОФЗ в 30 млрд руб. и флоатер на 63,7 млрд руб. (при рекордно высоком спросе в 266 млрд руб.), предложив премию. ИПЦ ожидаемо ускорился до 3,4% г/г в июле, однако это связано не только с эффектом базы и повышением тарифов, но и с ослаблением рубля, ростом мировых цен на зерно и отсутствием выраженной дезинфляции спроса. На наш взгляд, это может способствовать росту инфляционных ожиданий и подтвердить низкую вероятность снижения ставки ЦБ в сентябре. Волнения в Беларуси после президентских выборов пока не оказывают заметного эффекта на локальный финансовый рынок, но служат объектом повышенного внимания в РФ и за рубежом.

Ключевые темы недели. В США выйдут данные по промпроизводству и розничной торговле за июль (пт), которые будут позитивными после сильных данных индекса ISM и роста продаж автомобилей. Учитывая рост цен на бензин, рост ИПЦ (ср) может ускориться. Высокочастотные данные говорят, что дальнейшее восстановление экономики может замедлиться на фоне введения повторного карантина (число новых случаев заражения начало снижаться, но всё еще остается высоким — в среднем 50 тыс./день). Новый пакет мер поддержки, в случае его принятия, сможет поддержать потребление, которое пока находится под давлением слабости доходов по завершении доп. выплат по безработице в размере 600 $/нед. В Китае также будет опубликован блок макростатистики, в том числе промпроизводство, розничные продажи и инвестиции. В 3К20, ING ожидает ускорения восстановления ВВП КНР.

В РФ зафиксируют падение ВВП в 2К20 (пн), которое, по предварительным оценкам МЭР и ЦБ, составляет 9-10% г/г. Наши ожидания более оптимистичны (-7,5% г/г), учитывая резкое улучшение динамики потребления в мае-июне на фоне смягчения бюджетной политики, отсутствие значительного провала промпроизводства и экспорта. Дефицит федерального бюджета (ср), вероятно, расширится до 1,2-1,3 трлн руб. за 7М20 на фоне роста расходов (по нашим оценкам, порядка 26% г/г) и ухудшения динамики нефтегазовых и других доходов. Текущий счет за июль (вт), вероятно, оставался под давлением сделки ОПЕК+ (в июле РФ выполнила обязательства, сохранив добычу нефти на уровне июня), замедления падения импорта (в том числе, услуг) в условиях смягчения карантина. Это происходит на фоне сокращения продаж валюты ЦБ. При этом капитальный счет частного сектора остается фактором неопределенности. Во 2К20 наблюдалось ускорение оттока капитала несмотря на сокращение сальдо текущего счета и рост внешнего долга. РФ ведет переговоры об изменении налогового режима с Кипром (пн), главным партнером РФ по взаимным инвестициям (вложения РФ в Кипр — $217 млрд, а Кипра в РФ — $180 млрд на начало 2020 года). Недельный ИПЦ (ср) будет сезонно нулевым или отрицательным, что не станет препятствием для ускорения в годовом выражении, учитывая эффект низкой базы 2П20 и другие факторы.