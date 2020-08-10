Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов дал первое официальное интервью. В этом интервью больших сюрпризов не было. В целом глава департамента подтвердил то, что представители ЦБ уже не раз говорили. Так, было сказано, что регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но эффект от смягчения денежно-кредитной политики полностью проявляется с лагом в 3–6 кварталов. Иными словами, результат от уже осуществленного смягчения в полной мере будет виден только в следующем году. Столкновение с мощным внешним шоком усилило дезинфляционные факторы, так что сейчас перед Центробанком стоит цель не дать инфляции значительно отклониться в 2021 г. от долгосрочного ориентира в 4%. Особо было отмечено, что чрезмерное снижение ставки несет в себе риски обратного эффекта: дестабилизация финансовой системы, ускорение инфляции, а вслед за этим и повышение уровня процентных ставок в экономике. Все это требует от ЦБ осторожности. Мы видим лишь крайне ограниченное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, не более 25 б.п. до конца года. Но и в 2021 г. рассчитывать на продолжение цикла снижения ключевой ставки не приходится, и даже если она опустится ниже 4%, такое снижение может оказаться краткосрочным и спустя несколько месяцев от ЦБ может потребоваться ее повышение.

К началу августа международные резервы Центробанка превысили 591 млрд долл. В начале августа, вполне вероятно, резервы продолжили увеличиваться благодаря росту котировок золота и укреплению евро по отношению к доллару США. Таким образом, резервы ЦБ сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Резервы растут, несмотря на продолжающиеся интервенции на валютном рынке: ЦБ с марта продает валюту в рамках исполнения бюджетного правила, а также конвертирует в рубли средства, полученные в ходе расчетов по продаже акций Сбербанка. С начала года чистые продажи валюты составили около 4 млрд долл. (напомним, что в январе–феврале Банк России валюту покупал).



