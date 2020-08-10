Закупка сырья окажет поддержку финансам компании. Предложение о закупке продукции АК «АЛРОСА» в Гохран возникло уже достаточно давно, когда резко сократилась реализация алмазного сырья. Сторонником такого шага выступает Якутия, которая является владельцем крупного пакета акций компании и бюджет которой зависит от финансового положения Алросы, поскольку компания платит налоги и дивиденды республике. В частности, глава Якутии Айсен Николаев предлагал Гохрану выкупить алмазы на 0,5–1 млрд долл. В 2009 г. из-за кризиса 2008–2009 гг. реализация алмазов также сократилась, и государство выкупило в Госфонд алмазов как раз на 1 млрд долл., чем оказало существенную поддержку Алросе. В этом году мировой спрос на алмазную продукцию падал с февраля. По этой причине общие продажи компании за 6 мес. 2020 г. составили лишь 991,1 млн долл., что меньше, чем за 6 мес. прошлого года, на 45%. В связи с этим компания сократила план производства алмазов на год до 28–31 млн карат с 34,1 млн карат.

В текущем году Алроса ожидает, что продажи алмазов составят 25 млн карат, что на 25% ниже показателя прошлого года. Объем продаж, по оценке компании, в 2020 г. может составить около 2,3 млрд долл., что примерно на 40% ниже показателя 2019 г. В связи с этим закупка алмазного сырья в Гохран на 0,5–1 млрд долл. может заметно улучшить положение компании. Евробонды Алросы торгуются на одном уровне по доходности с выпусками остальных компаний горно-металлургического сектора с инвестиционными рейтингами. Поэтому новость нейтральна для их котировок.