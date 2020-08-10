Индексный провайдер MSCI в среду, 12 августа, после закрытия рынка объявит результаты квартального пересмотра индекс MSCI Russia Standard. Изменения вступят в силу после закрытия рынка 31 августа и начнут действовать со следующего дня, то есть с 1 сентября. Подавляющее большинство участников рынка ожидает включение в расчетную базу индекса АДР Яндекса. На сегодняшний момент бумаги компании соответствуют всем требованиями индексного провайдера, в том числе требованию к порогу ликвидности, установленному для акций российских эмитентов.

После обновления нашей модели мы пришли к выводу, что АДР YNDX могут быть включены в состав индекса MSCI Russia Standard с проформа весом 8,4%, исходя из их цены закрытия в минувшую пятницу; учитывая что free float составляет примерно 90%, провайдер должен присвоить коэффициент иностранного участия (FIF) равный 0,85. В этом случае обязательный приток средств фондов, инвестиции которых привязаны к индексу MSCI, составит $656 млн; с учетом активных инвесторов фактический приток может оказаться более чем в два раза выше.

Веса основных четырех компаний в составе индекса – SBER, GAZP, LKOH, GMKN – не изменятся, по нашим расчетам, хотя Яндекс закрывает разрыв с Норильским никелем с момента нашего последнего обзора по индексу (см. Прогноз квартального пересмотра MSCI Россия: Яндекс отвечает всем требованиям MSCI от 24 июля). Если Яндекс на дату отсечки изменений в составе MSCI 10/40, которая наступает 19 августа, обгонит Норильский никель, его вес в составе индекса может составить 9%, а сама компания станет одним из четырех “тяжеловесов” MSCI Russia 10/40, вытеснив GMKN. В этом случае мы будем наблюдать дополнительный приток средств фондов в Яндекс и отток средств из Норникеля, так как многие европейские фонды ориентируются на индекс. Дата отсечки MSCI наступает 19 августа.

Благодаря включению YNDX в состав MSCI EM, вес России в составе индекса увеличится с 2,54% на момент закрытия рынка 7 августа до 2,78% на проформа основе – по нашей оценке, проформа вес YNDX в составе MSCI EM составит 0,3%.

Заглядывая немного вперед, на итоги полугодового пересмотра индекса в ноябре этого года, мы считаем, что потенциал для включения в состав индекса есть у бумаг MAIL.ru и Tinkoff Bank. По нашим оценкам, вес каждой из компаний может опередить веса Северстали и Мосбиржи в составе индекса MSCI Russia Standard, если они будут соответствовать требованиям к ликвидности. Обе компании уже отвечают требованию по 15% от минимальных средних объемов торгов, исходя из скользящей средней за 30 дней. ММК – явный претендент на исключение из состава индекса в ноябре этого года. Объявление результатов пересмотра состоится 10, тогда как изменения вступят в силу после закрытия рынка 30 ноября.