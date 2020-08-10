Чистая прибыль ВТБ за II квартал оказалась очень слабой
Чистая прибыль ВТБ в 2К20 оказалась очень слабой. Под давлением резервов и переоценки банк балансирует на грани рентабельности и, вероятно, будет испытывать сложности еще как минимум один квартал из-за сохраняющегося недорезервирования относительно конкурентов и кристаллизации рисков в корпоративном сегменте. Из положительных моментов отметим неплохую динамику основных доходных статей, но компенсировать сильное давление они пока не могут. Банк не полностью раскрыл свои прогнозы по финансовому результату за 2020 г. в силу неопределенности с качеством корпоративных кредитов. На данном этапе мы не меняем своих ожиданий и сохраняем рейтинг «ПО РЫНКУ» для акций ВТБ с целевой 12месячной ценой 0,046 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200810/831892461.html