Чистая прибыль ВТБ в 2К20 оказалась очень слабой. Под давлением резервов и переоценки банк балансирует на грани рентабельности и, вероятно, будет испытывать сложности еще как минимум один квартал из-за сохраняющегося недорезервирования относительно конкурентов и кристаллизации рисков в корпоративном сегменте.  Из положительных моментов отметим неплохую динамику основных доходных статей, но компенсировать сильное давление они пока не могут. Банк не полностью раскрыл свои прогнозы по финансовому результату за 2020 г. в силу неопределенности с качеством корпоративных кредитов. На данном этапе мы не меняем своих ожиданий и сохраняем рейтинг «ПО РЫНКУ» для акций ВТБ с целевой 12месячной ценой 0,046 руб. 