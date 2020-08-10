На торгах 7 августа американские фондовые индексы показали смешанную динамику, отойдя от минимумов сессии в последний час торгов. Nasdaq прервал семидневную серию роста, потеряв 0,9%, однако S&P 500 закрыл в плюсе шестую сессию подряд, поднявшись на 0,06%, до 3351 пунктов. Защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости, а также финансовый сектор смотрелись лучше других.

Уолл-стрит также следила за переговорами между демократами и республиканцами о дополнительном пакете помощи экономики. Данные по рынку труда за июль зафиксировали серьезное замедление роста числа новых рабочих мест, что оказало давление на рынок, несмотря на снижение безработицы.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются разнонаправленно на фоне очередной эскалации американо-китайского конфликта и неспособности законодателей США принять новый пакет стимулов. Сохраняются риски, связанные с эпидемией коронавируса. Число заразивших COVID-19 в Штатах превысило 5 млн, при этом скорость распространения остается ниже пиковых значений июля.

Конгрессменам не удалось согласовать новый пакет экономической помощи в установленные сроки, поэтому Дональд Трамп президентским указом продлил выплату повышенных пособий по безработице и приостановил сбор налогов. Между тем лидер демократов Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин заявили о готовности продолжить диалог. Участники рынка не слишком обеспокоены тупиком в переговорах, так как верят, что соглашение рано или поздно будет достигнуто.

Также инвесторы следят за развитием американо-китайских отношений. Администрация Трампа ввела санкции против руководителя Гонконга Кэрри Лам и других официальных лиц из-за их роли в ограничении политических свобод. В ответ Китай применил санкции в отношении таких американских политиков, как Тед Круз и Марко Рубио. 15 августа должны пройти переговоры между США и КНР, на повестке которых соблюдение сторонами принятой в январе торговой сделки.

Торги в Японии сегодня не проводятся. Остальные азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Шанхайский CSI300 в плюсе на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%. Биржи Европы теряют около 0,5%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 0,56%. Октябрьский фьючерс на Brent поднимается к $45. Золото остается в нуле у $2030. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет колебаться вблизи 3300 пунктов.