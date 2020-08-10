Компания 3M Co производит более 60 тыс. различных продуктов. Разразившаяся эпидемия повлияла негативно на продажи некоторых видов продуктов для коммерческого и автомобильного применения, но подняла продажи продуктов для личной и промышленной безопасности и улучшений для дома. Также устойчивости финансовых показателей способствует диверсификация продаж по регионам.

В целом стратегия компании по уходу из продуктов, где уже нет технологического преимущества, и достаточно высокие расходы на исследования позволяют поддерживать уровень рентабельности с ростом выручки немногим выше ВВП США. Акции компании начали падать ещё задолго до эпидемии и сейчас находятся на относительно низком уровне. В результате, по нашим оценкам, потенциал роста акций 3M Co на горизонте 1, 3 и 5 лет составляет 18%, 28% и 32%, соответственно.

Основные риски:

• Судебные штрафы. По некоторым оценкам, компания может стать ответчиком по искам на сумму до $9 млрд из-за возможного вреда от химиката для тефлонового покрытия.

• Валютные риски. Рост выручки может замедлиться из-за неблагоприятных валютных курсов.

• Рост конкуренции. Благодаря собственным тщательно защищаемым технологиям компании удается поддерживать более высокие цены (+10-30%) на свою продукцию.

3M Co – это диверсифицированная международная промышленная корпорация с производственными мощностями в 70 странах и продажами более чем в 200. Примерно 70% выручки приходит из стран вне США. Компания имеет историю технологических инноваций и вкладывает примерно 6% выручки в исследования и разработки. При этом капитальные вложения занимают в выручке примерно 5%. Наиболее известной зарегистрированной торговой маркой компании является Скотч, клейкая лента, разработанная ещё в 1920-1930 гг. В 1999 г. журнал Fortune включил другое важное изобретение – блокнот для заметок Post-it – в список важнейших изобретений XX века. Компания основана в 1902 г. Штаб-квартира компании находится в штате Миннесота, США. Количество сотрудников около 96 тыс. человек.