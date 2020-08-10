Прошедшая пятница вроде бы прошла под знаком фиксации прибыли. Но главное этой фразе слова ВРОДЕ БЫ. Поскольку назвать фиксацией прибыл рост индекса Dow Jones (DJIA-30) на 0,17% точно нельзя. Так же как и почти нулевой, но все же рост индекса широкого рынка S&P500, тоже нельзя. Поэтому слова «фиксация прибыли» скорее относятся к акциям технологического сектора и индексу NASDAQ. Ну, так это и не удивительно после 7 дней безостановочного ралли. Давно пора!

В итоге вроде бы ничего особенного не происходит и рынок абсолютно спокоен, но несмотря на это спокойствие индексы продолжают ползти наверх и делают это очень даже уверенно. Так, за прошедшую неделю индекс DJIA-30 прибавил 3,8%, индекс S&P500 почти на 2,5%. Ровно на столько же поднялся за неделю и индекс NASDAQ, где чисто внешне казалось, что происходит фиксация прибыли. Как видим, по факту никакой особой фиксации и нет. Ралли продолжается.

На отраслевом уровне уже глядя на изменение индексов по итогам недели можно дать ответ что пользовалось спросом у инвесторов. И, наверное, именно эта картинка дала думать некоторым аналитикам, что все же наблюдается фиксация прибыли. И рост индекса Dow Jones означает спрос прежде всего на акции промышленных компаний. Именно это мы и наблюдали в течение всех последних дней. Акции промышленного сектора были лучшими и выросли в среднем на 4,79%. И это при том, что темпы роста акций технологических компаний в среднем оказались в 2 раза ниже — +2,37%.

Худшими же были акции компаний, работающих в коммунальном секторе и электроэнергетике. Но и здесь никакой просадки не наблюдалось и просто рост по итогам недели показал гораздо меньшие цифры — всего лишь +0,77%.

Ну и наконец, если посмотреть на итоги прошедшей недели в разрезе отдельных компаний, то здесь однозначно нужно выделить и отметить акции компании Facebook (FB, +1,19%). Глядя на абсолютные цифры прироста за неделю — чуть более 5%, конечно, нельзя сказать, что все было круто-круто! Но все же та уверенность, с которой инвесторы покупали эти акции, заслуживает особого внимания. Да и надо учесть, что происходило это на фоне хоть и небольшой, но все заметной просадки акций всех остальных FAANGовцев. И это безусловно свидетельствует о хорошем потенциале акции компании Facebook (FB).

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 5,4 миллиона сделок с акциями 1 294 эмитентов на общую сумму более 4.6 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 10 августа. И вновь президент Трамп играет на стороне быков. Подписанный им перед выходными указ о продлении помощи безработным до конца года в размере 400 долларов безусловно положительно сказался на самочувствии участников рынка. Причем не только американского, но и европейского. Нет, эйфории, конечно, уже никакой нет, но умеренный оптимизм сохраняется и все ведущие европейские, американские индексы торгуются сегодня с утра в зеленой зоне, прибавляя по несколько десятых процента к пятничному закрытию. Так что есть некоторые шансы остаться на прежних уровнях и попытаться на них создать «линию обороны» для продолжения наступательного движения. Удастся это сделать или нет, пока сложно сказать, но в принципе сегодня достаточно спокойный день и он не отмечен ни выходом каких-то важных макроэкономических данных, ни выходом квартальной отчетности каких-либо знаковых компаний.

Поэтому спокойствие и только спокойствие. Лето на исходе и, по-видимому, многие участники рынка решили немного передохнуть перед будущими более серьезными баталиями.

Если же говорить о конкретике, то сегодня стоит обратить внимание на данные о количестве открытых вакансий за июнь месяц, которые появятся на свет в 17-00 мск. А также на квартальную отчетность таких достаточно интересных компаний как круизную компанию Royal Caribbean (RCL) и на отчетность известнейшей сети отелей Marriott (MAR). Отчетность и той, и другой компании выйдет ее до начала торгов и ее выход может вызвать повышенную волатильность и повышенный интерес к их акциям.