Президент Трамп опять "быкует"
Прошедшая пятница вроде бы прошла под знаком фиксации прибыли. Но главное этой фразе слова ВРОДЕ БЫ. Поскольку назвать фиксацией прибыл рост индекса Dow Jones (DJIA-30) на 0,17% точно нельзя. Так же как и почти нулевой, но все же рост индекса широкого рынка S&P500, тоже нельзя. Поэтому слова «фиксация прибыли» скорее относятся к акциям технологического сектора и индексу NASDAQ. Ну, так это и не удивительно после 7 дней безостановочного ралли. Давно пора!
В итоге вроде бы ничего особенного не происходит и рынок абсолютно спокоен, но несмотря на это спокойствие индексы продолжают ползти наверх и делают это очень даже уверенно. Так, за прошедшую неделю индекс DJIA-30 прибавил 3,8%, индекс S&P500 почти на 2,5%. Ровно на столько же поднялся за неделю и индекс NASDAQ, где чисто внешне казалось, что происходит фиксация прибыли. Как видим, по факту никакой особой фиксации и нет. Ралли продолжается.
На отраслевом уровне уже глядя на изменение индексов по итогам недели можно дать ответ что пользовалось спросом у инвесторов. И, наверное, именно эта картинка дала думать некоторым аналитикам, что все же наблюдается фиксация прибыли. И рост индекса Dow Jones означает спрос прежде всего на акции промышленных компаний. Именно это мы и наблюдали в течение всех последних дней. Акции промышленного сектора были лучшими и выросли в среднем на 4,79%. И это при том, что темпы роста акций технологических компаний в среднем оказались в 2 раза ниже — +2,37%.
Худшими же были акции компаний, работающих в коммунальном секторе и электроэнергетике. Но и здесь никакой просадки не наблюдалось и просто рост по итогам недели показал гораздо меньшие цифры — всего лишь +0,77%.
Ну и наконец, если посмотреть на итоги прошедшей недели в разрезе отдельных компаний, то здесь однозначно нужно выделить и отметить акции компании Facebook (FB, +1,19%). Глядя на абсолютные цифры прироста за неделю — чуть более 5%, конечно, нельзя сказать, что все было круто-круто! Но все же та уверенность, с которой инвесторы покупали эти акции, заслуживает особого внимания. Да и надо учесть, что происходило это на фоне хоть и небольшой, но все заметной просадки акций всех остальных FAANGовцев. И это безусловно свидетельствует о хорошем потенциале акции компании Facebook (FB).
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 5,4 миллиона сделок с акциями 1 294 эмитентов на общую сумму более 4.6 миллиарда долларов США.
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