Дональд Трамп сделал очередное заявление о ситуации на фондовом рынке. С его точки зрения, американские индексы будут расти и к ноябрьским выборам окажутся на новых исторических высотах.  Действительно, пока не заметно никаких препятствий для реализации «сценария Трампа». ФРС продолжает программы стимулирования, ликвидности много, ставки на рынке близки к нулевому уровню. Вполне возможно, уже скоро будет принят дополнительный план по поддержке  экономики на 1 трлн долл. Учитывая все эти факторы, трудно не согласиться с американским президентом. В таких условиях рынок может вырасти еще на 20-30%. Если, конечно, не вмешаются какие-то непредвиденные причины, от которых никто не застрахован, особенно в этом, 2020 году.