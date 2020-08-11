Ньюсмейкер дня - "Норникель"
Вчера динамика была разнонаправленной. Голубых фишек не было ни в лидерах роста, ни в лидерах снижения. На положительной территории закрылись акции НЛМК (+3,14%). Скорректировались бумаги Тинькофф Банка (-5,42%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.
ГМК Норникель (GMKN 20564, +0,56%) отчитается за первое полугодие по МСФО. Консенсус-прогноз предусматривает снижение выручки до $6,95 млрд. Цена на никель и платину восстановились до уровня начала года, а палладий стоит дороже, чем в четвертом квартале 2019-го. Нормализация спроса со стороны Китая способствует росту цен. Операционные затраты ГМК остаются под контролем. Вместе с тем EBITDA могла снизиться до $3,2 млрд. При этом неизвестно, какие объемы средств компания зарезервировала на выплату штрафов и ущерба в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Нельзя исключать, что размер дивиденда будет сокращен сразу на 30-50%. Вероятность пересмотра дивидендной политики или акционерного соглашения не стопроцентная, поскольку к концу года долговая нагрузка может оказаться в районе 1хEBITDA. Норникель сейчас одна из лучших сырьевых компаний, несмотря на шок в экономике и аварию на дочернем предприятии. Инвесторы ждут позитивных сигналов в отношении спроса, ликвидации последствий аварии и дивидендной политики.
Ожидаем снижение. Несмотря на позитивный внешний фон, наиболее вероятна слабонегативная торговая динамика на российском рынке. Техническая картина указывает на разворот в бумагах металлургического сектора, в частности НЛМК и Северстали. Также будут корректироваться акции МТС, Интер РАО, Магнита. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 73,00-74,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 пунктов.
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